Genellikle 8 yaşından önce kız çocukları ve 9 yaşından önce erkek çocuklarının cinsel özelliklerinin gelişmeye başladığı dönem erken ergenlik olarak adlandırılır. Çocuğunuzun erken başlangıçlı ergenlik yaşadığından şüpheleniyorsanız, bu durumu nasıl tanımlayacağınızı ve ne yapacağınızı öğrenmek için mutlaka doktora danışmalısınız. Ergenlik bulgularının çocuklarda görülmeye başlaması halinde vakit kaybetmeden çocuk endokrinoloğuna başvurmak gerekiyor.

Erken ergenliğin belirtileri nelerdir?

Erkekler ve kızlar için, erken ergenlik anormal derecede kemik ve kasların erken büyümesine yol açar. Vücut, akranlarına göre genellikle anormal bir gelişim gösterir.

Hem erkek hem de kızlarda erken ergenlik belirtileri şunlardır:

Vücüdun hızlı bir şekilde büyümeye başlaması

Kasık ve koltuk altı kıllarının uzaması

Akne (sivilcelenme)

Vücut kokusunun değişmeye başlaması

Kız çocuklarda erken ergenlik belirtileri ise adet kanamasının başlaması ve göğüslerin belirginleşmeye başlamasıdır. Erkek çocuklarda erken ergenlik belirtileri ise büyüyen testisler ve cinsel organ, yüz kıllarının çıkmaya başlaması, kendiliğinden ereksiyon olma ve boşalma ve kalınlaşan ses olarak ortaya çıkar.

Erken ergenlik nedenleri nelerdir?

Erken ergenlik kız çocuklarında daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Kız çocuklarında erken ergenlikle karşılaşıldığında genellikle idiyopatik veya gerçek erken ergenlik denilen altında her hangi bir hastalığın yatmadığı ergenlik görülmektedir. Erkek çocuklarda erken ergenlik daha az rastlanmakla birlikte beyin tümörü, hipofiz kistleri gibi altta yatan daha tehlikeli hastalıkların habercisi olabilmektedir. Erkenliği başlatan uyarı tam olarak bilinmemekle birlikte;

Genetik ve hormonal faktörler

Kilo fazlalığı

Endokrin bozucular

Elektromanyetik alan

Evlat edinilme ve anne-baba ayrılığı gibi faktörler de ergenliği tetikleyebilir.

Hem erkek hem de kız çocukta erken ergenlik idiyopatik yani sebebi belli olmayan nedenlere bağlı gelişebileceği gibi beyin tümörleri ve kistleri, hidrosefali, menejit ve ensefalit sekelleri, yumurtalık tümörleri, böbrek üstü bezi hormon eksiklikleri ya da tümörleri gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir.

Kablosuz internet bağlantısı, cep telefonu, mikrodalga fırın, saç kurutma makinesi, televizyon gibi elektromanyetik alanlar erken ergenliğe neden oluyor. Uzmanlar internet modeminin gece kapatılması, çocukların cep telefonuna 1 metreden fazla yaklaşmamasını öneriyor. Akıllı telefonlar daha fazla manyetik alan oluşturduğu için erken ergenliği tetikleyebilir.

Çocuğunuzla erken ergenlik hakkında nasıl konuşmalısınız?

Çocuğunuzun vücutlarında neler olup bittiği hakkında birçok soru olabilir. Sınıf arkadaşları, belki de istemeden bile olsa, zarar verici şeyler söyleyebilir. Çocuğunuzun endişelerini dinlemek ve soruları hassas ama dürüstçe cevaplamak için zaman ayırmanız önemlidir.

Herkesin ergenlik döneminden farklı bir zamanda geçtiğini açıklayın. Bazı çocuklar erken başlar, bazıları ise daha sonra başlar. Yine de, tüm bu vücut değişikliklerinin bir noktada herkesin başına geleceğini vurgulayın.

Erken başlangıçlı ergenliğin bazen erken cinsel hislere yol açtığını unutmayın. Çocuğunuzun cinsiyetle ilgili hormonların erken üretiminin getirdiği değişikliklerle ilgili merakını ve kafa karışıklığını anlayın.

Ancak davranışlar hakkında net sınırlar belirleyin ve değerler, öncelikler ve sağlıklı seçimler hakkında açık bir diyalogu sürdürün.

Çocuğunuza olabildiğince normal davranın ve özgüvenini arttırmak için fırsatları araştırın. Spora, sanata ve diğer etkinliklere katılımını teşvik etmek, sınıftaki başarısının farkına varmak, özgüvenine yardımcı olabilir.

Çocuğunuzun erken ergenlikle baş etme stratejilerini öğrenmesi için bir danışmana götürmekten çekinmeyin.