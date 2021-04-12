ÇOCUKLARDA İŞTAHSIZLIK: Demir eksikliği iştahsızlık yapar mı?

İştah belli bir yiyeceğe karşı duyulan yeme isteğidir. Aşırı yeme isteğine oburluk, aç olmasına rağmen yeme isteğinin olmamasına iştahsızlık nedir. Oburluk ve iştahsızlık çocuk sağlığını birebir etkileyen iki davranış modelidir. İştah çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal durumundan etkilendiği gibi yemeğin görünümünden, tadından,kokusundan da etkilenir. Açlık, doygunluk ve iştah merkezi beyinde hipotalamustadır. Beynin bu bölümü yenidoğan döneminde bile iyi gelişmiştir. Kanşekeri,aminoasitveyağ asididüzeylerindedüşme acıkmayanedenolarakbeyinde hipotalamusuuyarır. Budakişiyibesin aramadavranışına yöneltir.Yemeisteği olmayançocuk yaaçdeğildirya sunduğunuzyemek damakzevkineuygun değildir,yadaçocuğun sağlıkproblemivardır.





EN YAYGIN SEBEPLERİ

❱❱ Şefkat görmeyen yenidoğanların besin alımı azalır ve büyümeleri gecikir.

❱❱ Bakıcısı ya da ebeveyni tarafından yemek yemeye zorlanma tecrübesi de çocukta huzursuzluk hissi yaratarak iştahsızlık yapar.

❱❱ İştahta azalma kronik hastalığı olan çocuklarda sık görülür. Diyabet, tiroid, reflü gibi hastalıklar veya besin alerjisi sonrasında gelişen bulantı, kusma iştahsızlıkla sonuçlanabilir. ❱❱ Besinaspirasyonuyani besininakciğerlerekaçması sonrasıçocukboğulmatehlikesi atlattıysabudeneyimçocukta iştahsızlıkyapabilir.

❱❱ Araştırmalara göre, iştahsızlığa neden olabilen en sık sağlık problemi demir eksikliğidir. Özellikle doğumdan önce annenin de demir eksikliği varsa bu risk daha da yüksek.

❱❱ Demir dışında kanda belirli düzeylerde bulunması gereken vitamin-mineral eksikleri de iştahsızlığın ana nedenlerindendir.

❱❱ Sindirim sisteminin herhangi bir yerindeki anatomik bozukluk iştahsızlık için bir nedendir. Yarık damakdudak, dil büyüklüğü, diş sorunları, darlıklar-tıkanıklar, yutmayı bozan hastalıklar, çocuklarda beslenme bozukluğu ve iştahsızlık yapar.





NE ZAMAN DOKTORA GiDiLMELi?

Çocuk yeme veya içmeyi sadece öğün olarak değil, sürekli reddediyorsa, Alması gereken kiloyu alamıyorsa, büyümesi yaşıtlarından geriyse, Belli yiyecek çeşitleri veya bileşenlerinden kaçınıyorsa, Sık hastalanıyorsa veya kronik hastalığı varsa bir uzman görüşü alın.



