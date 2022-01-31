Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emrah Altıparmak, az uyuyan veya düzensiz uyku saatleri olan çocukların daha sık miyop olduğu ve/veya miyoplarının daha hızlı ilerlediğini belirtiyor. Prof. Dr. Altıparmak'ın açıklamalarına göre uyku bozukluklarının veya daha doğru bir tabirle ‘uyku hijyeni’nin bozulmasının çocuklarda miyopi artışına neden olup olmadığının bilim dünyasında uzun zamandır tartışılan bir konu olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, bazı çalışmalarda az uyuyan çocukların daha sık miyop olması veya miyoplarının daha hızlı ilerlemesi. Araştırma sonuçlarına göre bazı verilere ulaşılmış durumda. Buna göre,

15 bin 316 Çinli çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada günde 7 saatten az uyumanın miyopi riskini artırdığı gösterilmiş.

Benzer bir çalışma 3 bin 625 Koreli çocuk üzerinde de gerçekleştirilmiş ve 5 saatten az uyumanın miyopiyi tetiklediği bulunmuş.

Öte yandan başka çalışmalar bu sonuçlarla örtüşmeyen sonuçlar da ortaya koymuştur. Bunun üzerine sadece uyku süresi değil uyku kalitesi ile miyopi arasındaki ilişki araştırılmış ve ilginç sonuçlarla karşılaşılmış.





Örneğin geç saatte yatma ile hem miyopinin daha sık görüldüğü hem de geç yatan çocuklarda miyopinin daha hızlı ilerlediği gözlenmiştir.

Az uyuyan veya düzensiz uyku saatleri olan çocukların daha sık miyop olduğu ve/veya miyoplarının daha hızlı ilerlediği bildirilmiş.

Özellikle “gece kuşu” tabir edilen kişilerde, yani gündüz uyuyup gece uyanık kalan kişilerde bu sonuçlar daha dramatik hale gelmiş.

Uyku kalitesi göz sağlığını etkiliyor

Aslında bu çalışmaların tamamının, gözün ağ tabakasında yer alan ve vücudun gece/gündüz dengesini sağlamaktan sorumlu özel bir grup retina hücresinin rolüne işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Altıparmak konuyu şu şekilde açıklıyor:

ipRGC adı verilen bu hücreler gözün görme görevinden çok beynin uyku/uyanıklık ritmini ayarlamaktadır. Bu hücreler ışığa (özellikle de mavi dalga boyuna) duyarlıdırlar ve doğrudan beyinde hipotalamusta yer alan ve bizim vücudumuzun içsel saati olan bir bölgeye bağlıdırlar. Bu hücreler ışığı hissettiklerinde uykuda salınan melatonin hormonunun salınımını durdururlar. Melatonin hormonu normalde gece uykuda salınan bir hormondur ve vücutta pek çok sistemin çalışmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Aynı zamanda "mutluluk hormonu” olarak da isimlendirilebilir.

PEKİ AİLELER ÇOCUKLARININ GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NE YAPABİLİR?

Prof. Dr. Emrah Altıparmak, ailelerin çocuklarının göz sağlığını korumak için yapabileceklerini şu şekilde sıralıyor:

Geç saatte yatmak, yatmadan önce cep telefonu, bilgisayar gibi ekrandan yansıyan parlak ışığa maruz kalmak melatonin hormonu salınımını olumsuz etkileyebilir. Bunun sonucu olarak da uyku problemleri ile karşı karşıya kalabiliriz.

Çocuklarda rastlayacağımız uyku problemleri ise onlarda pek çok başka probleme neden olabileceği gibi, gözlerinde daha sık miyopi veya miyopinin hızlı artmasına neden olabilir.

Çocuklarda ve gençlerde göz sağlığının korunabilmesi için uyku hijyeninin korunması da büyük önem taşıyor. Özellikle gün ışığının kısa olduğu ve yapay ışığa daha çok maruz kaldığımız kış günlerinde çocuklarımızın uyku saatlerine dikkat etmeli ve özellikle uykudan en az 2 saat önce dijital cihazlarla iletişimlerini sonlandırmalarını sağlamalıyız.

Mutlaka kullanmaları gereken bir durum varsa mavi ışığı azaltın ve böylece uyku hijyenini koruyun. Bu, dolaylı olarak çocuğun göz sağlığını da korur.

Günler kısa da olsa günde 2 saat açık havada aydınlıkta zaman geçirin. Bu, miyoptan uzak kalmakta en koruyucu yöntemlerden biri.



