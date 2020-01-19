Çocuğun annesiyle ve babasıyla olan ilişkisi veya çocuğa bakım veren kişi ile aralarındaki bağlanma ilişkisinden kaynaklanan narsizm yetişkinlik döneminde zihinsel sorunlara neden olabiliyor.

Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler ileri yaşlarda özellikle de ergenlikte diğer insanlara zarar veren zorba davranışlar sergilerler. Çoğu kişilik bozukluğu gibi narsisizmin tedavisi de çok zordur çünkü etkilenen insanlar onlarla ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu anlayamazlar ve bu nedenle değişmeye motive olmazlar.

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç kökleri çocuklukta olan narsistik kişilik bozukluğu ve ailelerin tepkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Narsizm nedir? Çocuklarda Narsistik kişilik bozukluğu neden olur?

Narsizm, bireyin kendisini kusursuz, etrafındakileri ise eksik ve kusurlu görmesidir. Bazı durumlarda da kişinin kendini küçük görmesi, aşağılaması olarak da görülebilir. Bağlanma kuramına göre çocuklarda narsiszm belirtilerinin görülmesi, çocuğa bakım veren kişi ile aralarındaki bağlanma ilişkisinden kaynaklanır.

Çocuklar ilk bilişsel temsillerini aileden edinirler. Çocuğun annesiyle ve babasıyla olan ilişkisinden kaynaklı olarak çocuklarda narsizm görülür. Çocuğun ebeveynleriyle ilişkisi çocukta kendisine yönelik ve çevresine yönelik bilişsel temsillerin oluşmasına sebep olur. Çünkü çocuğun sosyal ilişkilere, aile ilişkilerine ve iletişime dair gözlemleri ailede başlar. Eğer ailesinde rol model aldığı kişide kendini mükemmel olarak görme ve çevresindekileri küçük görme davranışı varsa çocukta da bu davranışların bilişsel temsilinde oluşma olasılığı yüksektir.

Çocuklarda narsizm belirtilerinden biri de kırılgan benlik yapısına sahip olmalarından kaynaklanır. Kırılgan benlik yapısına sahip kişiler çevrelerine karşı güvensiz hissederler.

Narsistik kişilik bozukluğu çocuğun yaşamını nasıl etkiler?

Narsizm, kişinin yaşamını olumsuz olarak etkileyen bir kişilik bozukluğudur. Aileler çocuklara hatalarıyla yaşamayı öğretmeleri gerekir. Çünkü asla hata yapmamalıyım diye düşünen bir çocuk hatalarıyla barışık olamaz ve yaptığı hatalardan kendisine ders çıkaramaz. Narsistik çocuklar için hatalarıyla yaşamayı öğrenmek çok önemlidir.

Çocuğunuzun yaptığı hatanın üstünü örtmeyin

Çocuğunda narsistik kişilik bozukluğu olan aileler ne yapmalı?

Bu durumda aile, çocuğa güven vermeli ve özsaygısını geliştirmelidir. Çocuğa bir şeyde iyi olmanın en iyi ve en üst olmak anlamına gelmediği öğretilmelidir. Çocuklar ebeveynlerini rol model alırlar ve bu durumda ailenin eleştiriye açık bir tutum sergilemesi gerekir. Eğer eleştiriye kapalı bir ebeveyni rol model olarak alırsa, çocuk her zaman kendisinin iyi olduğunu düşünecektir ve çevreden gelen düşüncelere pek kulak asmayacaktır.

Aile çocuğun yaptığı hataların üstünü örtmemelidir . Hatalarının normal olduğunu ve bununla nasıl başa çıkabileceğini öğretmelidir. Ebeveynler başkaları hakkında kötü yorumlar yaparak çocuklarıyla karşılaştırma yapmamalıdır. Böyle bir durumda çocuklar, başkalarının kötü özelliklerini konuşarak kendilerini üstün ve iyi olarak nitelendirirler ve kendilerine, çevrelerine karşı bakış açılarını değiştirirler.

Kendilerine düşkün ebeveynler çocuklarına zaman ayıramazlar

Narsistik ebeveynler ne yapmalı?

Narsistik ebeveynler kendilerine çok fazla düşkün olduklarında çocuklarına yeterli zamanı ayıramazlar ve çocuğu koşullu severler.

Kendi istekleri tamamlanana kadar çocuğa ilgi göstermeyebilirler böyle bir durumda ebeveynin terapi alması ve çocuğuna karşı yeterli sevgi, ilgi ve zamanı ayırmalıdır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr