Çocuklarda öksürüğün 6 türü

KURU ÖKSÜRÜK:

Kuru öksürük, balgam çıkmayan ve daha çok tahriş edici öksürük türüdür. Özellikle viral hastalıklarda görülür. Genellikle 3 hafta içinde kendi kendine geçer.

BALGAMLI ÖKSÜRÜK:

Eğer öksürük esnasında tükürüklü veya balgamlı öksürük olursa buna ıslak öksürük veya balgamlı öksürük denir. Islak öksürük genellikle altta yatan bir enfeksiyonu gösterir ve genellikle antibiyotik tedavisi sonrası düzelir. Eğer düzelmiyorsa mutlaka ileri tetkiklerle araştırılmalı.

KURUP ÖKSÜRÜĞÜ:

6 ay-3 yaş arası çocuklarda, solunum yollarında meydana gelen darlık ve ses tellerindeki şişlik nedeniyle hastalarda boğuk, havlama benzeri öksürük ortaya çıkar. Özellikle viral hastalıklarda görülür. Genellikle 3 hafta içinde kendi kendine geçer. Nemli hava, buhar çocuğu rahatlatabilir. Evde buhar makinesi yoksa banyoda buharlı ortamda çocuğun 5-10 dakika kalması işe yarabilir.

BOĞMACA ÖKSÜRÜĞÜ:

Hastalığın belirtileri, virüsü vücuda aldıktan 10 gün sonra başlar. İlk başlarda soğuk algınlığı ile karıştırılabilecek burun tıkanıklığı ve akıntısı, kızarmış gözler, ateş ve öksürük görülür. Hastalık 1-2 hafta ilerledikten sonra öksürük daha sık ve şiddetli hale gelmeye başlar. Tek seferde ardışık 5-10 öksürük ve öksürüğe bağlı kusma olabilir. Tekrarlayan öksürüklerin sonunda solunum yollarını tıkayan mukus bir tıkaç gibi dışarı atılabilir. Bu sırada boğuluyormuşçasına bir ses duyulur. Öksürük atakları dışında çocuk normal görülebilir. Öksürük sırasında solunumun yeterince yapılamamasına bağlı morarma izlenebilir. Uykudan uyandıracak kadar güçlü öksürük atakları olabilir. Öksürük ataklarının şiddetli görüldüğü süreçten 2-4 hafta sonra ataklar seyrek ve hafif hale gelir. Hastalık 1-3 ay içinde yavaş yavaş geriler. Hastalığı geçirmek bağışıklık sağlamaz, bu nedenle çocuklar mutlaka aşılanmalı. Zira son yıllarda ergenlerde boğmacaya sık rastlıyoruz.

HIRILTILI ÖKSÜRÜK:

Göğüste tıkanma, öksürük, hırıltılı solunum... Bu şikayetler özellikle sabaha doğru uykudan uyandıracak şekilde görülüyorsa çocuk astım açısından mutlaka değerlendirilmeli.

PSİKOJENİK ÖKSÜRÜK:

Kuru bir öksürük yapısına sahiptir. Çocukların okula gitmek istemedikleri durumlarda ve anne ya da babanın dikkatini çekmek istediklerinde öksürük artar. Bu tip öksürüğü olanlar boğazı temizleme ihtiyacı duyar.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİR?

Öksürük 4 haftadan uzun sürdüyse,

Ailede akciğer hastalığı öyküsü varsa,

Yenidoğan döneminde öksürük oluyorsa, Günlük aktiviteleri ve gece uykusunu etkiliyorsa, Ateş, burun akıntısı gibi belirtiler yokken öksürük aniden başladıysa,

Kanlı öksürük varsa, Beslenmeyle tetiklenen ve şiddetli kusmanın eşlik ettiği öksürük oluyorsa,

Öksürük sırasında koyu renkli, yeşil ya da sarı balgam çıkarıyorsa, Ciğerlerden gelen bir hırıltı sesi varsa, 38 derecenin üstünde ateşi varsa veya iyi nefes alamıyorsa, Öksürükle birlikte gece terlemesi, kilo kaybı varsa, Sürekli, aralıksız veya, kötüleşen öksürük varsa Öksürüğe havlar gibi veya at öksürüğü gibi anormal ses veya ağlama eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurun