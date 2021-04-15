Çocuklardaki öfke nöbetlerine dikkat!

Öfke nöbetlerinin çok manipüle edici hale gelebileceğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. William Moiser, “Bir çocuk böyle bir gösterinin ebeveynlerin taleplerini kabul etmesini sağlayacağını öğrenirse, bu çocuklar yetişkinlikte eşinden talepte bulunan bir yetişkine dönüşecektir” diye konuştu.

“NET KURALLARA SAHİP OLUN”

Çocukların öfke nöbetleri ile ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Prof. Moiser, olumlu bir rol olunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Çocuğunuzun, sizin öfke nöbetleri sergilediğinizi görmesine veya duymalarına izin vermekten kaçının. Çocuğunuzun toplum içinde öfke nöbetleri varsa, görmezden gelmek en iyi politikadır. Diğer insanlardan alacağınız bakışlara rağmen, öfke nöbetine teslim olmamak veya çocuğa durması için rüşvet vermemek akıllıca olacaktır. Meydana gelen öfke nöbetleri riskini en aza indirmek için, halka açık yerlerde hangi davranışın beklendiği konusunda net kurallara sahip olun. Örneğin, çocuğunuzun belirli ürünleri seçmesine ve alışveriş sepetine koymasına izin verin.”

“GÖZ ARDI EDİN”

Eğer çocuk kendine, başkasına ve eşyaya zarar vermiyorsa, öfke nöbetini görmezden gelinmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Moiser, “Bu en zoru ancak amacınız gelecekteki öfke nöbetlerinin oluşmasını engellemekse, öfke nöbetini göz ardı etmek zorunlu. Eğer çocuk bir başkasına veya eşyasına zarar veriyorsa, çocuğu fiziksel olarak kucaklayıp, 'İncinmene veya incitmene izin veremem. Bu yüzden zarar vermeyeceğini anlayana kadar seni tutacağım' demelisiniz" ifadelerini kullandı.

“ALTERNATİF BİR YOL SUNUN”

Öfke nöbetlerini önlemek için mizahın kullanılabileceğini belirten Prof. Moiser, “Genellikle çocuğunuzun gülümseyebileceği bir şeyler hatırlatın. Çocuğunuzun toplum içinde hayal kırıklığına uğramaya başladığını gördüğünüzde deneyin. Çocuğun üzgün olduğunu anladığınızı söyleyerek öfke nöbeti hakkında yorum yapın. Çocuktan öfke nöbetine neyin yol açtığını hatırlamasını isteyin. Bir dahaki sefere durumu halletmesi için alternatif bir yol sunun. Hatta çocuğun alternatif davranış uygulamasına yardımcı olmak için durumu yeniden canlandırabilirsiniz” dedi.

“DİKKATİNİZİ ÇOCUĞA YOĞUNLAŞTIRIN”

Öfke nöbetinin görmezden gelindiğinde kendiliğinde duracağını söyleyen Prof. Moiser, “Eğer bir öfke nöbeti sırasında dikkatinizi çocuğa yoğunlaştırırsanız, gelecekteki öfke nöbetlerinin meydana gelme olasılığını artırmış olacaksınız. Bir öfke nöbeti sırasında çocukla herhangi bir sözlü etkileşim, daha fazla öfke nöbeti için olumlu bir pekiştirici olacaktır” şeklinde konuştu.

“NESİL UÇURUMU DİYE BİR ŞEY YOKTUR”

Çocukların öfke nöbetlerine verilen tepki şeklinin, ergenlik çağında karşılaşılacak disiplin sorunlarının türünü ve sıklığını belirleyeceğini ifade eden Prof. Moiser, “Ebeveynler ve gençler arasında nesil uçurumu diye bir şey yoktur. Uçurum sandığımız erken çocukluk dönemindeki öfke nöbetleri sırasında oluşan bir iletişim boşluğudur. Bir Çocuk Gelişimi Uzmanı, ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklarla etkileşime girmeleri için çocuk gelişimi kavramlarını gelişimsel açıdan uygun yöntemlere dönüştürmek için bu kavramları anlamalıdır” dedi.

















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