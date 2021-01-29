Çocukları Covid-19’dan nasıl koruyabiliriz?

Koronavirüs ailesinden olan Covid-19 virüsü tüm yaşantımızı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte herkesin virüse karşı gerekli tedbirleri alması bekleniyor. Özellikle ebeveynler kendilerinden daha çok ve haklı olarak çocuklarının sağlığı için oldukça endişeli.

Öncelikli olarak birinci amaç tabii ki çocukları Covid-19’dan korumak.

Bunun için hijyen önlemlerini tekrar hatırlamakta fayda var.

Çocuklar için hijyen önlemleri;

• Eller sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkanmalı,

• Su ve sabun yoksa, alkol bazlı bir el dezenfektan kullanılmalı,

• Selamlaşma için el sıkma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalı,

• Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burun kağıt peçeteyle kapatılmalı, ardından peçete çöpe atılmalı,

• Kirli ellerle ağza, buruna ve gözlere dokunulmamalı,

• Toplu alanlarda bulunulmamalı, bulunması gerekiyorsa da mutlaka maskeli olmalı ve maske çıkarılmamalı,

• Ebeveynler sık olarak kapı kolu ve oyuncak gibi ellerle sürekli temas içerisinde olan yerleri dezenfekte etmeli.

Bu hijyen önlemlerine ek olarak, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkatle uyulmalıdır.

İkinci amaç da, tabii ki bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi.

Sağlıklı bir beslenme düzeni, açık havada egzersiz ve yeterli uyku çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Çocukların besinlerden yeterli vitamin ve mineralleri aldığından emin olunmalıdır. Bu noktada mevsiminde meyve ve sebze tüketimi ve probiyotik içeren besinler önerilmektedir. Bağışıklık sisteminin doğal kuvvetlendiricileri olan D vitamini ve Omega 3 takviyesi verilmeli, gereken çocuklarda da C vitamini, çinko ve propolis destekleri de kullanılabilir. Ayrıca bol sıvı tüketimi de hastalıkların önlenebilmesi ve vücut direncinin sağlanabilmesi açısından her zaman önemlidir.

Çocukların düzenli olarak muayene ettirilmesi, gerekli durumlarda uygun tetkiklerin yapılarak vücuttaki değerlerin ölçülmesi, gerekli tedavilerin /desteklerin erken ve hızlı yapılmasını sağlayarak vücut direncinin düşmesine engel olur. Uzman hekim kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde takviye edici vitaminler, mineraller de alınabilir.

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