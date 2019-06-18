Çocukları ev kazalarından korumanın yolları

Erkan Uçlar, ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olmasının, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunmasının özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırladığını söyledi. Pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz şekilde açık tutulması, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmamasının yaşamı tehdit edici kazalara yol açtığını aktaran Erkan Uçlar, "Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi kimyasallarla çocukların teması da zehirlenmelerin en önemli nedenleridir" dedi.

’KAZA SIRASINDA PANİĞE KAPILMAYIN’

Yaşanan kazalar sırasında panik yapılmamasının çok önemli olduğunu belirten Uçlar, "Çocuğun güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra 112 gibi ilgili acil numaralar aranmalı ve profesyonel destek alınmalıdır. Acil gerekli olabilecek sağlık kuruluşu, zehir danışma merkezi, itfaiye ve güvenlikle ilgili numaraları mutlaka telefonunuzda kayıtlı bulundurulmalıdır" diye konuştu.

Erkan Uçlar, ev kazalarından korunmak için dikkat edilmesi gereken kuralları ise şöyle sıraladı:

1. Başta ilaçlar olmak üzere çocuğunuza zararlı olabilecek kimyasal maddeleri kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

2. Küçük çocukları evde yalnız bırakmayın ve 12 yaşından küçük kardeşi ya da bir başka çocuğa emanet etmeyin.

3. Evde ve arabanızda küçük bir acil yardım kiti bulundurun.

4. Evde duman alarmı olmasını sağlayın.

5. Özellikle eski binalardaki elektrik donanımlarının gerekli güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun. Prizlerin çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde monte edilmiş olmasına dikkat edin.

6. Ütü, ısıtıcı, fırın, blender gibi elektrikli ev aletlerinin fişlerinin aktif kullanım dışında çekili olduğundan emin olun.

7. Kibrit, çakmak gibi yangına yol açabilecek aparatları küçük çocuklardan uzak tutun.

8. Çocuklarınızı kaygan ve ıslak zeminlerde yalnız bırakmayın.

9. Elinizde sıcak bir içecek varsa bununla birlikte kesinlikle çocuğunuzu kucağınıza almayın. Yiyecek ve içeceklerin sıcaklığını kontrol etmeden bebeğinize vermeyin.

10. Halı ve kilimlerin kaymasını önlemek için, bunların altına kaymayı önleyen malzemeler koyun.

11. Dış kapınızı daima kilitli tutun.

12. Bebek veya çocuğunuzun oynadığı oyuncakların yaşına uygun olmasına dikkat edin ve bunları düzenli kontrol edin.

13. Karyolanın üzerinde cibinlik kullanılıyorsa gergin ve destekli olmasına dikkat edin.

14. Bebeğiniz emeklemeye başladıktan sonra merdivenlerin başına ve sonuna, riskli oda kapılarına engeller koyun.

15. Yemek yerken ayakta dolaşmasına izin vermeyin, havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin.

DHA