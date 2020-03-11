Çocukları koronavirüsten korumak için neler yapılmalı?

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Türkiye’de de ilk koronavirüs vakasının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Çocuğu okula giden ebeveynler ise tedirgin. İşte koronovirüs hakkında bilmeniz gerekenler…

Çocuğumu okula gönderiyorum koronavirüs hastalığı kapabilir mi?

Çin’den başlayan yeni koronavirüs enfeksiyonu (2019-nCoV) bugüne kadar 1 kişide tespit edildi. Daha önce hastalığın Türkiye hastalığın girişini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınmıştı. Çocuğunuz okulda grip, nezle ve soğuk algınlığına neden olan virüsler ile karşılaşabilir ama yeni Koronavirüs (2019-nCoV) tam anlamda dolaşımda bulunmadığından karşılaşması beklenmiyor. Bu kapsamda okullara hastalık konusunda gerekli bilgilendirme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır.

Okulların temizliği ne şekilde yapılmalıdır?

Okulların temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Bu virüse özel olarak etkili olduğu öne sürülen bir takım ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

Genel olarak hem çocuklarda hem de yetişkinlerde koronavirüsten korunma yolları nelerdir?

- Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

- Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

- Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

- Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

- El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.

- Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

Koronavirüs nasıl bulaşır?

Şu ana kadar koronavirüs hastalığının bulașma yolunun damlacık yoluyla olduğu bildirilmiştir. Hasta kişi ile bir metreden yakın temas, kirli ellerin yüze-göze sürülmesi ile bulaşmaktadır. Koronavirüsün kuluçka süresi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Koronavirüs karşılaşan kişilerde belirtiler genellikle ilk hafta içinde başlamakla birlikte bu süre nadiren 27 güne kadar uzayabilmektedir. Virüsün dıș ortamda canlı kalma süresi net olarak bilinmemektedir.

Hangi durumlarda koronavirüsten şüphelenilmeli?

Ateş ve ani başlangıçlı solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürük, solunum sıkıntısı v.b) bulunan kişilerde belirtilerin başlamasından önceki 14 gün içinde Çin'e ve hastalık yayılımımın devam ettiği diğer ülkelere (İran, Singapur, Tayland, Japonya, Hong Kong, Güney Kore) seyahat öyküsü var ise veya kanıtlı/şüpheli COVID-19 hastası ile teması var ise hemen diğer kişilerden ayrı bir alana alınmalı, maske kullanması sağlanmalı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilmelidir.

Koronavirüs teşhisi nasıl konur?

Son iki hafta içinde koronavirüs hastalığının yayılmaya devam ettiği bir ülke veya bölgeye seyahat etmiş veya koronavirüs tanısı almış kişi ile bir metreden yakın teması olan kişilerde ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi belirtiler bulunması halinde olası koronavirüs ön tanısıyla burun ve boğazdan numune alınarak teşhisi için referans laboratuvarına gönderilir. Kesin tanı moleküler yöntemler (PCR) ile konulmaktadır.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Enfeksiyonun yaygın belirtileri ateş, öksürük, nezle benzeri belirtiler ve solunum güçlüğü şeklindedir. Ciddi vakalarda ağır alt solunum yolu enfeksiyonu, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Hastaların yüzde 80’inde hastalık hafif seyretmektedir.

Koronavirüs en çok kimleri etkiliyor?

Seksen yaşının üzerindeki hastalarda ölüm oranı yüzde 14.8, 70-79 yaşları arasındaki hastalarda yüzde 8 iken 10-40 yaş arasında ölüm oranı yüzde 0.2 bulunmuş, 10 yaşın altındaki çocuk hastalarda hiç ölüm kaydedilmemiştir.

Koronavirüs için etkili bir tedavi var mı?

Hastalığa özgü olarak geliştirilmiş bir ilaç henüz yoktur. Hastanın genel durumuna göre destek tedavisi uygulanmaktadır. Benzer virüslere karşı etkili olan bazı ilaçların yeni koronavirüs üzerinde de etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte özgül tedavi için araştırmalar sürmektedir.





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