Çocukları salgın stresinden korumak için anahtar kelime ‘İletişim’

Corona virüs salgınının psikolojik etkileri üzerinde duran uzmanlar, çocukların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için sağlıklı bir iletişim sürecinin önemine dikkat çekiyor. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Psikoloji Bölümü’nden yapılan açıklamada ‘Çocukların günlük yaşantısındaki rutinlerin korunması ve korkularını dile getirmesi için cesaretlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Corona virüs salgınıyla birlikte başlayan sosyal izolasyon kuralları hayatın doğal akışını önemli ölçüde değiştirdi. Sosyal mesafelerin artmasıyla beraber alınan tüm tedbirler toplumda aynı zamanda korku, kaygı ve çaresizlik duygularının artmasına neden oldu. Bu süreçten en çok çocukların etkilenebileceğine dikkat çeken Psikoloji Bölümü uzmanları bu süreçte çocuklarla iletişimin önemine dikkate çekerek alınması gereken tedbirleri 3 aşamada şu şekilde sıralıyor:

Yaşına uygun bilgiler verin

“Birinci adımda çocuğunuza ‘corona virüs’ denince ne anladıklarını sorun. Bildiklerinden ne kadarının doğru, ne kadarının yanlış olduğunu tespit edin. Doğru bilgileri destekleyip, yanlış bilgileri düzeltin. Düzeltme sırasında verdiğiniz bilgiler, çocuğunuzun yaşı ve zihinsel gelişim evresine uygun olsun. Yaşına uygun yeterli bilgiler verin, bütün bir süreci anlamlandırmasını beklemeyin.

İletişim kurması için cesaretlendirin

İkinci adımda çocuğunuzun kendi bakış açısından anlattıkları üzerine neler hissettiğini ifade etmesini isteyin. Korku ve kaygılarını dile dökmesi ve paylaşması için yüreklendirin. Bazı çocuklar duygularını paylaşma noktasında daha başarılıdırlar. Corona virüs hakkında ne bildiğini öğrendikten sonra ne hissettiğini konuşmanız faydalı olacaktır. Özellikle 6 yaşından küçük çocuklar ‘hissin’ ne olduğunu bilmeyebilirler. Bu nedenle, soruyu “İçinden ne geçiyor?” şeklinde de sorabilirsiniz.

‘Virüsün kontrol altında olduğu’ mesajını aktarın

Üçüncü adımda virüsün nasıl kontrol altında tutulabileceğini konuşmak yararlı olacaktır. Çocuklar yaşadıkları korku ve kaygı ile birlikte çaresizlik hissedebilirler. Bu noktada kontrolümüzde olan durumları anlatmak çocuklar için rahatlatıcı bir etki sağlayabilir. Örneğin, ‘Virüsün bulaşmasını ve yayılmasını nasıl engelleyebiliriz?’ konusu üzerine konuşabilirsiniz. Özellikle hijyen kurallarını hatırlatıp, neyi neden yapması gerektiği ile ilgili yaşına uygun düzeyde açıklamalar yapabilirsiniz.

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