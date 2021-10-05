Çocuklarımızı Paris 2024 olimpiyatlarına hazırlayalım mı?

Bu konuyu ne zamandır yazmak istiyordum, bugüneymiş. İşte çocuklarımızın yeteneklerini parlatmaları için hap gibi 5 öneri: 1Rol modeli olun. Aile ve arkadaş desteği, spor becerilerinin gelişiminde önemli. Çocuk kendini keşfederken genelde aileden bir rol modeli oluyor.

Böylece aileyle ortak zevkleri de oluyor. 2Birkaç spor dalını denesin. Onun yaşına, boyutuna ve becerisine uygun spor çalışmalarına katın. Birkaç spor denemesi için teşvik edin. Bu hem beceriyi hem de koordinasyonu artırır. 3Başarı baskısı ile keyfi öldürmeyin: Yabancılar buna “akıllı antrenman” diyor, yani antrenmanları hem kaliteli hem zorlu olsun, hem de bırakın eğlensinler. Amaç hep dünkü halinden daha iyi olmak. Diğerlerinden iyi olması için onu zorlamayın. Profesyonelleşmeye karar verirse tarzını netleştirmesi için onu teşvik edin. İster 10 bin saat kuralı deyin, ister azimle çalışmak deyin çok çalışması gerekecek. Bu zorlu yolda onun yanında olun.

Hazırlayan: Özlem Dilber