Çocukların bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Bağışıklık sistemimiz, yaşamımız boyunca bizi farklı istilacı patojenlerden koruyan ve bizi sağlıklı tutan ve birçok tekrarlanan enfeksiyona karşı dirençli tutan bir dizi hücre, doku ve organdır. Bebekken emzirilen çocuklar; plasenta ve anne sütü yoluyla anneden bağışıklık hücreleri alırlar. Zamanla bebeğin sistemi olgunlaşır ve enfeksiyonlarla savaşabilir. Yeterince dinlenmeyi, az stresi ve dengeli beslenmeyi ve egzersizi içeren sağlıklı bir yaşam tarzı, her yaştan insanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Çocuğunuzun bağışıklık sistemini nasıl artırırsınız?

Emzirmek, muhtemelen gelişmekte olan bir bebeğin bağışıklık sistemini desteklemenin en iyi yollarından biridir. Bebeklere önerilen aşıları planlanan zamanlarda yaptırmak, onları o yaşta risk altında oldukları farklı enfeksiyonlardan korumaya da yardımcı olur.

Çocuklar ve soğuk algınlığı

Soğuk algınlığının, grip virüsünün ve diğer enfeksiyon türlerinin yayılmasını önlemek için ellerin doğru şekilde yıkanması önemlidir. Çocuklar ellerini yıkayamadıklarında, mikropları öldürmek için el dezenfektanı kullanmalıdırlar. Çocuklara grip aşısı yaptırmak aynı zamanda çocukların grip olmasını da engeller. Zamanla, bağışıklık sistemi belirli virüsleri tanıdıkça, özellikle kişi dengeli bir diyet ve iyi bir yaşam tarzına sahipse, enfeksiyonu önlemede daha iyi hale gelecektir. Vitamin almak da fayda sağlar ama dengeli beslenmenin yerini tutmaz.

Daha fazla meyve ve sebze tüketilmeli

Havuç, yeşil fasulye, portakal, çilek: Hepsinde bağışıklığı güçlendiren bitkisel besinler olan karotenoidler var. Bitkisel besinler vücudun enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücreleri ve hücre yüzeylerini kaplayan ve virüsleri engelleyen bir antikor olan interferon üretimini artırabilir. Araştırmalar, bitkisel besinler açısından zengin bir diyetin yetişkinlikte kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı da koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Çocuğunuza günde beş porsiyon meyve ve sebze yedirmeye çalışın.

Uyku süresini artırın

Yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalar, uyku yoksunluğunun doğal öldürücü hücreleri, mikroplara ve kanser hücrelerine saldıran bağışıklık sistemi silahlarını azaltarak sizi hastalığa daha duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor. Aynı şey çocuklar için de geçerlidir.

Peki, çocukların ne kadar uykuya ihtiyacı var? Bebekler her gün 16 saate kadar uykuya ihtiyaç duyabilir, yeni yürümeye başlayan çocukların 11 ila 14 saat ve okul öncesi çocukların 10 ila 13 saate ihtiyacı vardır. Çocuğunuz gün içinde şekerleme yapamıyor veya yapamıyorsa, onu daha erken yatırmaya çalışın.

Bebeğinizi emzirin

Anne sütü, bağışıklığı artıran antikorlar ve beyaz kan hücreleri içerir. Kulak enfeksiyonları, alerjiler, ishal, zatürree, menenjit, idrar yolu enfeksiyonları ve ani bebek ölümü sendromuna (SIDS) karşı koruma sağlar. Araştırmalar, bebeğinizin beyin gücünü artırabileceğini ve onları insüline bağımlı diyabet, Crohn hastalığı, kolit ve yaşamın sonraki dönemlerinde belirli kanser türlerine karşı korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Doğumdan sonraki ilk birkaç gün boyunca göğüslerden akan ince sarı "süt öncesi" kolostrumun özellikle hastalıklarla savaşan antikorlar açısından zengin olur. Bebeklerin ilk altı ayı boyunca sadece emzirilmesi çok önemlidir.

Ailece egzersiz yapın

Araştırmalar egzersizin yetişkinlerde doğal öldürücü hücrelerin sayısını artırdığını ve düzenli aktivitenin çocuklara aynı şekilde fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Çocuklarınıza yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak için iyi bir rol model olun. Eğlenceli aile aktiviteleri arasında bisiklete binme, yürüyüş, tek sıra tekerlekli paten, basketbol ve tenis sayılabilir.

Mikropların bulaşmasına karşı koruyun

Mikroplarla savaşmak teknik olarak bağışıklığı artırmaz, ancak çocuğunuzun bağışıklık sistemi üzerindeki stresi azaltmanın harika bir yoludur. Çocuklarınızın ellerini sık sık ve sabunla yıkadığından emin olun. Her yemekten önce ve sonra ve dışarıda oynadıktan, evcil hayvanlara dokunduktan, burunlarını sildikten sonra, tuvaleti kullandıktan ve kreşten eve geldikten sonra hijyenlerine özellikle dikkat etmelisiniz. Dışarı çıktığınızda, hızlı temizlik için tek kullanımlık mendiller taşıyın. Çocukların evde el yıkama alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak için, eğlenceli şekil ve kokularda kendi renkli el havlularını ve sabunlarını seçmelerine izin verin.

Diğer bir önemli mikrop avlama stratejisidir. Çocuğunuz hastalanırsa, diş fırçasını hemen atın. Bir çocuk aynı soğuk algınlığı veya grip virüsünü iki kez kapamaz, ancak virüs diş fırçasından diş fırçasına atlayarak diğer aile üyelerine bulaşabilir. Bununla birlikte, boğaz ağrısı gibi bakteriyel bir enfeksiyonsa, çocuğunuz kendisini ilk etapta hasta eden aynı mikroplarla yeniden enfekte edebilir. Bu durumda diş fırçasını atmak hem çocuğunuzu hem de ailenizin geri kalanını korur.

Pasif içiciliği önleyin

Siz veya eşiniz sigara içiyorsa, bırakmak en iyisidir. Sigara dumanının birçoğu vücuttaki hücreleri tahriş edebilen veya öldürebilen 7.000'den fazla zararlı kimyasal içerir. Çocuklar, daha hızlı nefes aldıkları için pasif içiciliğin zararlı etkilerine yetişkinlerden daha duyarlıdır; bir çocuğun doğal detoksifikasyon sistemi de daha az gelişmiştir.

Pasif içicilik çocuğun akciğer hastalıkları, bronşit, kulak enfeksiyonları ve astım riskini artırır. Zeka ve nörolojik gelişimi de etkileyebilir.