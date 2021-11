Çocukların ders çalışma süresine değil verimli çalışmasına odaklanın

Her geçen gün artan rekabet ortamında öğrenciler başarılı olmak için kendini ders kitaplarına kapanmaları gerektiğine inandırdılar ama çok soru çözmenin verimli çalışmak anlamına gelmediğini unuttular. Bazen kendini vererek yapılan bir saatlik çalışma bütün geceyi kitap başında geçirmekten çok daha yararlı olabiliyor. Asıl amaç çok soru çözmek değil, öğrenmeyi sağlayacak kadar soru çözmek olmalıdır. Peki, bir günde kaç soru çözülmeli? Bir öğrenci ne kadar soru çözmeli sorusunun tek bir yanıtı yoktur. Öğrencinin ihtiyacına, dersin konusuna, o konuya hâkim olma derecesine göre bireysel olarak günlük ve haftalık soru sayıları belirlenmelidir. Ancak her gün düzenli çalışılmanın önemini de göz ardı etmemeli. Haftada 1 gün çalışıp 400 soru çözmek yerine her gün 50 soru çözmek hem çalışma alışkanlığı oluşturmak için hem de bilgilerin pekişmesi adına çok daha faydalıdır. Fakat tek başına soru çözmenin de bir anlamı yoktur. Soru çözmek konu eksiği olmadığında öğrendiklerini hazmetmeyi ve hız kazanmayı sağlar. Bilgi eksiği olan bir öğrencinin eksiklerini kapatmadan soru ağırlıklı çalışmalar yapması yeterli verimi alamaması ve istediği başarıyı elde edememesi ile sonuçlanabilir. Önce konu eksikleri giderilmeli sonra farklı soru tiplerinde bolca soru çözerek hızlanma ve soru tiplerine aşinalık kazanılmalıdır. Yapılamayan soruların benzerleri ilerleyen testlerde mutlaka tekrar karşılarına çıkacaktır. Bu nedenle son aşama olarak da çözülen sorular kontrol edilmeli, testteki yanlış ve boşların cevapları öğrenilmelidir.