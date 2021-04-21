Çocukların sorunlarını küçümsemeyin!

Canınızı çok sıkan bir olay sonrası sevdiğiniz, yakın bir arkadaşınızı aradığınızı düşünün. Ona güveniyorsunuz, sizi dinlemesine ve derdinize ortak olmasına ihtiyacınız var. Kalbiniz kırık, anlaşılmaya ve hatta haklı olduğunuzu duymaya ihtiyacınız var. Karşınızdaki kişi “Aman sen de buna mı üzüldün? Ne kadar büyütüyorsun!” dese, onu bir daha dertleşmek için arar mısınız? Nasıl hissedersiniz? O kişiyle ilgili ne düşünürsünüz? Kendinizle ilgili ne düşünürsünüz? Öfkenize bir de hayal kırıklığı eklenmez mi? Belki de kendinizi kapatırsınız. Sonuçta insan yargılandığı birine bir daha nasıl gidip derdini anlatır?

Peki, siz o üzülmesin, canını böyle “basit” şeyler için sıkmasın diye çocuğunuza “Geçer bunlar.” dediğinizde ne oluyor? Kafası karışıyor… Çünkü ona sordunuz; “Okul nasıl gidiyor?” dediniz. O da bugün sınıfta onu oyuna almadığı için sinir olduğu arkadaşını anlatmaya başladı. Öyle öfkeli ki seçilmediği için bağırıyor belki. Bir yandan da ağlamamak için zor duruyor. Bir daha onunla konuşmayacağını söylüyor. Asla arkadaş olmayacakmış artık onunla. Çok kızgın, mutsuz, çaresiz hissediyor. O oyun kaçtı çünkü ve bu çok büyük bir olay! Artık dönüşü yok ki öğlen oynanan oyunun… Yetişkin dünyasından baktığımızda telafisi mümkün, 2 gün sonra hatırlanmayacak bir olay bu. Alt tarafı bir oyun üstelik. O halde o kadar üzülmeye ne gerek var? Bu çocuk hep böyle “duygusal” mı yaklaşacak her şeye? Hemen üzülüp pes ederse, bunlara bu kadar takılırsa nasıl baş edecek hayatın zorluklarıyla? Daha neler neler yaşayacak, bunlar ne ki? Güçlü olması lazım. Böyle küçük şeyleri takmaması lazım. Ona belli etmeseniz de içinizden bunlar geçmiyor mu? En azından belli etmeyin ona. Çünkü o zaman onu anlamamış olacaksınız. Onun baktığı yerden bakamamış olacaksınız. O da baktığı yerde yalnız kalacak. Tıpkı öğlen kaldığı gibi…