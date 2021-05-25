Çocukların stres ile baş edebilmeleri için yol haritası

Yaşadığımız pandemi nedeniyle uzun süredir çeşitli stres faktörleri ile karşı karşıyayız. Bu süreçten en çok etkilenen kesimlerden biri de hiç şüphesiz ki çocuklar oldu. Her çocuğun stresli durumlar karşısında verdiği tepkiler değişkenlik gösterir. Değişkenliğin nedeni çocuğun gelişim özellikleri, baş etme becerileri, stres yaratan olayın devam etme uzunluğu ve sosyal destek gibi faktörlerden etkilenmektedir.





Çocuklar davranışlarının büyük bir çoğunluğunu ebeveynlerini rol model alarak öğrenmektedir. Sizin duygularınızı yaşayış biçiminiz çocuklarınıza da duygularını nasıl ifade edecekleri konusunda yol göstermektedir. Bu nedenle önce kendinizi ve bedeninizi dinlemek, nasıl tepki verdiğinizi kontrol etmek ve duygularınızı görmezden gelmek yerine onları anlamlandırmaya çalışmak çocuklarınızın da yaşadıklarını normalleştirmesine yardımcı olacaktır. Çocuklarınızın duygularını kabul edin ve duygularını isimlendirmesine olanak sağlayın. Duygularını detaylandırması konusunda cesaret verin.





Hissettiği duyguların normal olduğunu ifade edin. Stresli durumlar karşısında belki de bozulan ilk şey rutinler olmaktadır. Çocuklar her ne kadar düzeni sevmiyormuş gibi görünseler de rutinler oluşturmak kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. Her gece yatmadan önce bir sonraki günün planının yapılıyor olması ve yapılacaklar listesi oluşturulması, çocukların yapacaklarını daha somut bir şekilde görmesini sağlar. Bu netlik streslerini yönetebilmelerine olanak sağlar. Çocukların ilgi alanlarına yönelik beceriler geliştirmesi için fırsatlar sunun. Kendini yeterli hissettiği bir alanın olması çocuğunuz için stresli durumlarla baş edebilmesi için aynı zamanda bir kaynak işlevi görebilir. Çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Gevşeme ve nefes egzersizleri yapmayı deneyimleyin. Fiziksel hareketi arttırabileceğiniz etkinlikler oluşturmaya özen gösterin. Bazen gözlerini kapatmalarını, kendilerini huzurlu ve rahatlamış hissettikleri bir yer hayal etmelerini isteyebilirsiniz..