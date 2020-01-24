Türkiye’de 2016’da 9 kızamık vakası görülürken çocuklarını aşılatmayı reddeden aileler nedeniyle 2019’de bu sayı 2 bin 666’ya yükseldi. Uzmanlar aşı yapılmadığı için hastalanan çocukların diğer insanlara da hastalık bulaştırdığını belirtip “Çocuklarınızı ölüme terketmeyin”uyarısı yaptı.

Neden karşı çıkıyorlar?

✘ Aşıların içinde cıva var: Aşıda kullanılan cıva türü organik ve zararsızdır. Hızla vücuttan atılır.

✘ Bebeğe aşı yapmak bağışıklık sistemini bozar: Bilimsel araştırmalara göre aşının böyle bir etkisi yok.

✘ İki yaşına kadar anne sütü vermek çocuğu korumak için yeterlidir: Anne sütü tek başına, kızamık, kızamıkçık, tetanoz, difteri gibi ölümcül hastalıklardan

koruyamaz.

✘ Aşılar güvenli değildir, yan etkileri vardır: Lisanslı bir aşı, kullanım için onaylanmadan önce çok sayıda deneme ve testten geçer.

Her yıl 2 kat artıyor

Son yıllarda artan aşı karşıtlığı yüzünden çocuklarını aşılatmayan aileler salgın tehlikesi yaratıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, aşı karşıtlarının dünya genelinde her yıl iki kat arttığını belirtip “Bunun sonuçlarından endişeliyiz. Çocukluk çağı aşılarının zorunlu hale getirilmesi lazım” dedi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği’nden Dr. Handan Saper ise aşı karşıtı haber, köşe yazısı ve kitapların aileleri olumsuz etkilediğine dikkat çekip “Bu durum toplum sağlığını tehlikeye atıyor” diye konuştu.

Beyin hasarı ve ölüm

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir’in verdiği bilgilere göre, Türkiye’de 2013’te 980 aile aşıyı reddederken bu sayı 2017’de 23 bine yükseldi. Aşısızlığın artması ise kızamık hastalığının hortlamasına neden oldu. Türkiye’de 2016’da 9, 2017’de 69, 2018’de ise 716 Kızamık vakası görüldü. Bu sayı 2019’da 2 bin 666’ya yükseldi. Kızamığın beyinde kalıcı hasara ve ölüme neden olabildiğini hatırlatan Özdemir ailelere seslenip “Elimizde imkan varken çocuklarınızı ölüme terk etmeyin” dedi.

Neden aşı yapılmalı?

✔Aşı bireyin değil, toplumun sağlığı için yapılıyor.

✔Aşı olmadıkları için hasta olan çocuklar, diğerlerine de hastalık bulaştırıyor.

✔Kızamık aşısı tek başına, 2000’den 2016’ya kadar 20.4 milyon hayat kurtardı.

✔Aşılar sayesinde çiçek hastalığı ve çocuk felcinin bazı tipleri tamamen yok oldu.

✔Aşılama bazı hastalıkları kontrol altına almak için tıp tarihindeki en iyi yöntem.

✔Aşısızlık artarsa hastalıklar ve ölümler artacak.

Hikmet KARAKUŞ / Posta



