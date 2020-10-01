Çocuklarınızın kullandığı renkler psikolojik mesajlar veriyor

Posta.com.tr

Boyama yoluyla çocuklar renkler arasındaki farkları öğrenirler. Renkleri karıştırarak yeni renkleri öğrenirler ve sıfırdan renklendirerek duygularını ve düşüncelerini renklere nasıl dönüştüreceklerini öğrenirler. Her çocuk kendini yazarak veya kelimeler kullanarak ifade edemez. Çocukların duygularını işlemek ve ifade etmek için resim sürecini kullanabilir.

Çocukların sınırları olmayan bir hayal dünyaları vardır. Özellikle iç dünyalarını yaptıkları boyamalarla sizlere kolaylıkla yansıtabilirler.

Birden fazla renk belirli bir duyguyu temsil edebilir ve birden fazla duygu belirli bir renkle temsil edilebilir. Örneğin dört rengi alalım.

İlki mavi

Mavi hem sakinliği hem de soğukluğu yansıtır. Masmavi bir gökyüzü gördüğünüzde nasıl hissediyorsunuz?

Bir sonraki kırmızı

Kırmızıya olumlu bakarsanız enerji veya heyecan anlamına gelebilir. Olumsuz ele alındığında, öfke veya saldırganlık anlamına gelir.

Üçüncüsü sarıdır

Olumlu tarafı sarı, mutluluğu ve iyimserliği yansıtır. Olumsuz tarafı, endişe ve korkuyu ifade eder ve aynı zamanda bir uyarıyı da temsil edebilir. Örneğin, uyarı içeren yol işaretleri sarıdır.

Sonuncusu da siyah

Siyah, depresyon veya kederi yansıtabilir. Bununla birlikte, başka anlamları da vardır.









İlgili Haberler Özel gereksinimli çocukların rutinini bozmayın



