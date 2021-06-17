Çocuklarla doğru market alışverişi yapmanın 6 adımı:

1- Önceden alışveriş listenizi hazırlamalısınız. Çocuğunuzun isteklerine yer vermeyi deneyin. “Pazartesi günü sence ne yiyelim? Köfte mi tavuk mu?” gibi seçenekler sunabilirsiniz.

2- Alışveriş listesi için öncelikli olarak haftalık menü planlamayı deneyin. Bu planlamayı bir aile aktivitesine dönüştürebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse;

Pazartesi: Yumurtalı ıspanak

Salı: Etli nohut

Çarşamba: Izgara köfte

Şeklinde akşam öğünlerinde önce ana yemeğinizi planlayın. Sonrasında çeşitli salatalar için salata malzemelerinizi, süt ürünlerinizi ve karbonhidrat kaynaklarınızı sıralayın. (pirinç, makarna, patates vb.) Bu şekilde gereksiz bir gıda almamış olacaksınız. Hem sağlığa hem bütçeye yarar!

3- Alışverişe tok gittiğinizden emin olun. Hem kendinizin hem de çocuğunuzun tok olduğundan emin olun. Paketli, yüksek enerjili gıdaları daha az tercih etmenize yardımcı olacaktır.

4- Diyet/Light ürün demek sağlıklı bir ürün demek değildir. Onun yerine yarım yağlı süt ürünlerini seçmeyi deneyebilirsiniz.

5- Dondurulmuş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durun. Küçük parçalar halinde evde kendiniz dondurup sonrasında kullanmayı deneyin.

6- Çocuğunuzu abur cubur reyonundan önce meyve reyonuna götürün. Birlikte meyve seçimleri yapın. Bu ara öğün alternatifleri, özellikle faydalarını da anlayabileceği dilden anlatırsanız, çocuğunuzun abur cubura olan yönelimini azaltmaya yardımcı olabilir.