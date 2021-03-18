Çocuklarla oyun oynamanın faydaları

Çocuğun oyun sayesinde ebeveynle kurduğu bu ilişki, onun bütün alanlardaki gelişimini olumlu yönde etkiliyor.

OYUN OYNAMANIN DILI

Çocukla oyun oynarken en önemli kural; oyunu çocuğun dünyası olarak kabul etmek ve oyunu onun yönlendirmesine izin vermektir. Böylece onun dünyasıyla iletişim kurabilir ve hayal gücünün nerelere gittiğini görebilirsiniz. Diğer önemli bir konu; oyun oynarken çocuğunuzla kurduğunuz iletişim. Yani çocuğunuzun isteklerine uyum sağlamanız, çocuğu nuzu yanıtlamanız, oyunu hakkında yapıcı yorumlar yapmanız, davranışını detaylandırarak anlatmanız, soru sormanız çocuğunuzla kurduğunuz oyun ilişkisini olumlu yönde etkiler. Oyun ilişkiniz olumlu etkilenince doğal olarak ilişkiniz de olumlu etkilenir. Oyun oynamak çocuk dünyasını bize yansıtır. Bir önemli rolü de çocuğa öğretmektir. Oyun oynarken sembolik davranışlar sergilenir. Çocuk bu davranışları gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenir. Çocuğunuzla oyun oynadığınızda aslında ona çok kıymetli şeyler öğretme imkânına sahip olursunuz. Mesela sorumluluk almayı, kendisine ve size güvenmeyi, çevresindekilerle nasıl iletişim kuracağını öğrenir. Belki bunu yaparken siz de çok bilinçli bir şekilde yapmayacaksınız ama doğru cümleleri kurduğunuz zaman oyunun öğrettikleri gerçekten çok etkileyicidir.

OYUN OYNARKEN NE YAPMAMALI?

Çocuk, kendini oyun oynayarak ifade eder. Bu yüzden oyuna sürekli müdahale etmek çocuğun kendini anlatamamasına sebep olur, bu da onu öfkelendirebilir veya özgüvenini olumsuz etkileyebilir. Çocuğunuz sizi oyuna katmaya çalıştığında bu davete duyarsız kalmak, ona kendini önemsiz hissettirebilir. Sadece fiziksel değil ruhsal olarak da oyunda olmanız gerekir.