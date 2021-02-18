Çocukluk çağı obezitesinde ebeveynlerin rolü

Genetik ve hormonal faktörler elbette ki büyük önem taşıyor.

PEKİ ÇEVRESEL FAKTÖRLER? SİZCE HİÇ Mİ ÖNEMLİ DEĞİL?

Çocuklar nasıl ki ebeveynlerinin sözlerini, mimiklerini ya da davranışlarını taklit ediyorlarsa beslenmelerini de aynı şekilde taklit ediyorlar. Siz ebeveynler olarak her ne kadar ona “yapması gerekeni” söyleseniz de o “sizin yaptığınızı” yapmaya meyilli olacaktır. Siz düzenli olarak asitli bir içecek tükettiğinizde o da kuvvetle muhtemel merak edecek ve isteyecektir. Her sabah çocuğuyla birlikte kahvaltıda yumurta yiyen bir annenin çocuğu da yüksek ihtimalle yumurtasını yiyecektir. Unutmayın; çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin yolu, evdeki beslenme düzeninden geçer.

PEKI EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Hem kendiniz hem de evdeki beslenme düzeni için, sağlığınızı tehdit edecek boyutta fazla kilonuz varsa sağlıklı bir şekilde ağırlık kaybedin. Yeterli ve dengeli beslenme hakkında bir beslenme uzmanına danışabilirsiniz. n Alışveriş sepetinize eklediklerinizi gözden geçirin. Etiket okumak harika bir başlangıç olabilir. Aldıklarınızın içeriğine bakın, içinde ne olduğunu anlayamadığınız bileşenlerin olduğu çoğu gıda yüksek enerji, düşük besin değeri içerme riskine sahiptir! Yemek saatleri belirleyin.

Akşam yemeği saatiniz belirli olursa hem aile bireyleriyle bir arada sohbet şansı bulmuş olacaksınız hem de televizyon/ tablet/telefon gibi teknolojik aletler başında yemediğinizden doyduğunuzun farkına varacaksınız. Haftalık menü planlaması yapın. Hangi gün hangi yemeği yapacağınız veya yiyeceğiniz belli olursa hem ona göre alışveriş yapma hem de hazır gıda tüketme veya dışarıdan yemek söylemenin önüne geçmiş olacaksınız. Çocuklarınızla birlikte hareket edin. Hareketli oyunlar oynayabilir veya dans edebilirsiniz. Birlikte keyifle geçireceğiniz vakti, fizyolojik sağlığınıza da katkı sağlayacak şekilde planlayabilirsiniz





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