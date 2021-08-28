Çocukluk Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak romatoid artrit riskini artırıyor

Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak romatoid artrit riskini artırıyor

Çocukluk

Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak romatoid artrit riskini artırıyor

Ebeveynlerinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalan çocuklarda, yetişkinlikte romatoid artrit (iltihaplı romatizma) görülme riskinin arttığı bildirildi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 12:42 Son Güncelleme:
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ABD'de Harvard Üniversitene bağlı Brigham Kadın Hastanesinden uzmanlar, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigara dumanına maruz kalınmasıyla ileri yaşta artan seropozitif romatoid artrit (RA) riski arasında doğrudan potansiyel ilişkili olduğunu tespit etti.

Çalışma çerçevesinde 35-52 yaşlarındaki 90 bin 923 kadınla 1989 ve 2017 yılları arasında yapılan anketlerden derlenen verilerden faydalanıldı.

Pasif içicilik, gebelik sırasında sigara kullanımı, çocukluk döneminde ebeveynlerin sigara içmesi ve 18 yaşından itibaren sigara içenlerle geçirilen seneler olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı.

Araştırma, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigaranın dumanına maruz kalanlarda RA olasılığının yüzde 75 artırdığı görüldü.

Bulgular, "Arthritis & Rheumatology" dergisinde yayımlandı.

Brigham'ın Romatoloji, Enflamasyon ve Bağışıklık Bölümünden uzman Kazuki Yoşida, "Bulgularımız, en sık rastlanılan otoimmün hastalıklardan biri olan RA ile ilişkili olarak, sigaranın sağlığa olumsuz etkilerine daha fazla derinlik ve önem katıyor." değerlendirmesini yaptı.




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