Çok kolay parmesanlı kabak tarifi

Yaz aylarına girerken hafif ama sağlıklı ve lezzetli çok da yormayacak bir tarif arıyorsanız İtalya'nın sevilen tariflerinden parmesanlı kabak tarifini denemelisiniz. Kolestrolü düşüren, sindirim sistemini düzenlemesiyle bilinen kabak ile yapılan bu leziz atıştırmalığı, kısa zamanda hazırlayıp, muhteşem bir sunum haline getirebilirsiniz. Parmesanlı kabak fırında piştiği için oldukça sağlıklı. Öte yandan sadece 5 dakika hazırlık 15 dk fırınlama süresiyle hızlıca hazırlanabiliyor.

Bu harika aperatifİ hafif bir makarna ile denemelisiniz.

Malzemeler

2 kabak, uzunlamasına ikiye kesilmiş

1/4 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tatmak için taze çekilmiş biber

2 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen yaprağı

Parmesanlı kabak hazırlanışı

Fırını 400 ° F'ye ısıtın. Fırın tepsinize pişirme kağıda (yağlı kağıt) kaplamayı ihmal etmeyin.

Kabak yarımlarını, derisi alta gelecek şekilde pişirme kağıdına yerleştirin. Her birine 1 yemek kaşığı kadar parmesan peyniri serpin. Tavsiye olarak sızma zeytinyağını üzerinde gezdirin. Üzerine çekilmiş karabiber serpin.

15 ila 20 dakika veya kabak yumuşayana ve peynir açık altın kahverengi olana kadar pişirin.

Hafifçe soğutun.

Fesleğenle süslemeyi ihmal etmeyin.

Parmesanlı kabak için püf noktası, kabakların üstünün kızarmasını sabırla beklemektir. Hafif kızarmış kabaklar ve peynirlerle çok daha lezzetli olacağını fark edeceksiniz.



