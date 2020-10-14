Kültür & Sanat 'Two and a Half Man'in Berta'sı Conchata Ferrell hayatını kaybetti

'Two and a Half Man'in Berta'sı Conchata Ferrell hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

'Two and a Half Man'in Berta'sı Conchata Ferrell hayatını kaybetti

'Two and a Half Man' dizisindeki 'Berta' karakteriyle tanınan oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti.

14 Ekim 2020, Çarşamba 09:55 Son Güncelleme:
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Ferrell'in menajeri Dan Spilo, oyuncunun 12 Ekim'de saat öğlen 12.30 sularında hayatını kaybettiğini bildirdi. CNN'e açıklamalarda bulunana Spilo, "Ferrell güzel, iyi yürekli ve güçlü bir kadındı. Onu özleyeceğiz" dedi.

77 yaşındaki oyuncunun kalp durması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 50 yıl boyunca dizi ve filmlerde rol alan Ferrell 3 defa Emmy'ye aday gösterildi. Bu adaylıklardan biri 1992'de 'L.A. Law'daki rolü için, diğerleri 'Two and a Half Man'deki Berta rolü içindi.

77 yaşındaki Ferrell, tiyatro oyunlarındaki performanslarıyla da tanınıyordu.

'Two and a Half Man' dizisinin yaratıcısı Chuck Lorre, ölümünün açıklanmasının ardından Ferrell'i sırtlarını yasladıkları kaya olarak nitelendirirken dizinin başrol oyuncusu da onun "gerçek bir arkadaş" olduğunu söyledi.


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