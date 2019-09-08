SAYILARLA FUAR

Bu yıl Contemporary İstanbul’da 75 galeri, 510 sanatçı, bin 400’den fazla eser ve 400 koleksiyoner yer alıyor.

GÖZLER BU SERGİDE

Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği ‘Recent Acquistions/Son Edinimler’ sergisi sanatseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu sergide 41 koleksiyonerin son 2 yılda topladıkları 90 eser yer alacak.

CİRO NE KADAR?

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli “Son 3 yıldır cirolar düştü. Yüzde 50’lik satışı başarı görüyorum. Sanat eserlerine uygulanan yüzde 8’lik KDV, yüzde 1’e inerse satışlar artar” dedi. Fuarı geçen yıl 75 bin kişi ziyaret etmişti. 650 sanatçıya ait, 2 bin eserin önemli bir kısmı satılmıştı.

BU YILKİ İLKLER

Afrika, Rusya, Güney Amerika ve Avrupa’dan 23 galeri ilk kez katılacak. Azerbaycan 7 sanatçı, İran 3, Bulgaristan 1 galeri ile Contemporary’de yer alacak. Zimbabve’den müze direktörleri davet edildi.

FRANSIZ DİREKTÖRDEN FLAŞ SÖZLER: ‘SANATÇILAR DEDİKODUYU BIRAKSIN’

Fuarın direktör koltuğuna oturan Fransız küratör Anissa Touati’nin 2 açıklaması sanat dünyasında tartışmalara neden oldu.

Touati sanatçılar için: “Çok iyi sanatçılarınız da var, çok kötü sanatçılar da var. İyileri doğru düzgün pazarlayamıyorsunuz. Sanatçılar İstanbul’un dünya çapında bir sanat metropolü olmasını istiyorsa; dırdırı, kıskançlığı, dedikoduyu bıraksınlar ve çalışsınlar. Birlikte çalışmayı öğrensinler. Bu tek kişilik değil, kolektif bir iş. Herkes aynı amaca yürürse, ülke çok güzel yerlere gelir.” dedi.

75 TL’LİK GİRİŞ ÜCRETİ İÇİN

Anissa Touati, “Fiyat artarsa daha iyi olabilir. Böylece fotoğraf çektirmeye gelenler azalır, eser satın almak için gelenler artar.” diye konuştu.