Ekonomi Corona virüs aşısının KDV oranı belli oldu

Corona virüs aşısının KDV oranı belli oldu

Ekonomi

Corona virüs aşısının KDV oranı belli oldu

Sağlık Bakanlığınca onaylanan corona virüs aşısının KDV oranı belli oldu.

23 Aralık 2020, Çarşamba 09:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıları için KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Buna göre, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde yüzde 1 vergi oranı uygulanmasına karar verildi.

Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.


İlgili Haberler
Prof. Dr. Uğur Şahin'den müjde: Türkiye için yeterli doz aşı depoladıkProf. Dr. Uğur Şahin'den rahatlatan açıklama: Aşı, corona virüs mutasyonuna karşı etkili olacakCorona virüs geçiren kişiler aşı olacak mı?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reform
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa Birliği’ne destek yüzde 95!
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Doktordan 'Gece çalışamaz' raporu almalısınız
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
10 maddede fahiş yetkili servis ücretlerine önlem
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Cimri değil, tutumlu
Özlem Denizmen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 23.5 milyon aboneye ucuz elektrik fırsatı