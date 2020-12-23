Corona virüs aşısının KDV oranı belli oldu
Sağlık Bakanlığınca onaylanan corona virüs aşısının KDV oranı belli oldu.
23 Aralık 2020, Çarşamba 09:24 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıları için KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde yüzde 1 vergi oranı uygulanmasına karar verildi.
Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.