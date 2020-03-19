Corona virüs derin dondurucu satışlarını arttırdı

Yapılan toplu gıda alışverişlerinin saklanması için de bu sefer derin dondurucu ürünlerine yönelen vatandaşlar satışları arttırdı.

Simfer Türkiye Pazarlama Müdürü Aslı Aydoğdu, son dönemde derin dondurucuların satışlarında artış olduğunu belirtirken, insanların virüsten etkilenme, sokağa çıkma yasağı, ürün temininde yaşanabilecek sıkıntılar, ürünlerin fiyatlarının yükselmesi gibi endişelerinin artmasıyla birlikte gıda alışverişlerinde ihtiyaç fazlası alımlar yaptığını, sonrasında yaptıkları alışverişleri saklamak için derin donduruculara yöneldiğini satış adetlerinden ve sahadan gelen taleplerden gözlemlediklerini belirtiyor.

Aydoğdu, artan talep karşısında yeterli stoklarının bulunduğunu, doğabilecek olağanüstü talebe karşı bile üretim kapasitelerinin bunu karşılamaya hazır olduğunu ancak yine de virüs nedeniyle yaşanan sürecin kısa zamanda normale dönmesini temenni ettiklerini iletti.







































