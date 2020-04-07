Corona virüs salgını sonrası Hollywood hastalandı

Koronavirüs salgını sonrası ABD ekonomisinde ciddi bir yeri olan Hollywood endüstrisi faaliyetlerini durdurdu. Sadece dizi ve film çekimleri ve gösterimleri durdurulmadı; tema parkları da kapandı. ABD’deki 6 bin sinema salonunun yüzde 80’i kapalı. ‘Kara Dul’, ‘Bond: Ölmek İçin Zaman Yok’ ve ‘Hızlı ve Öfkeli 9’ dahil en merak edilen filmlerin gösterimleri ertelendi.

Gişede 42.5 milyar dolar olan geçen yılki gelirin çeyreğine ulaşılması, başarı sayılacak. Bu yıl yarılandığında dünya çapında eğlence sektörünün geliri 2.3 trilyon doları bulabilecek.