Moda Corona virüs salgınına karşı sütyenden maske yapıyorlar

Corona virüs salgınına karşı sütyenden maske yapıyorlar

Moda

Corona virüs salgınına karşı sütyenden maske yapıyorlar

Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada maske kıtlığı yaşanıyor. Ancak bazı kadınlar, sütyenden maske yapmanın bir yöntemini buldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kadınlar sütyenden maske yapmanın püf noktalarını gösteriyor.

30 Mart 2020, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Kadınlar, maske kıtlığı yaşanan şu günlerde yeni corona virüsün yayılmasını engellemek için sütyenlerinden yüz maskeleri yapıyorlar. Öte yandan sütyen cerrahi maske ile aynı koruyucu özelliklere sahip değil ve uzmanlar her türlü maskenin virüsün yayılmasını kesin olarak engelleyemeyeceğini savunuyor. Bunun yanı sıra, sütyenden maske yapma fikri yeni değil. 2015 yılında Chicago'da doktor olan Elena Bodnar adlı bir kadın sütyenden maske yapmıştı.


Daily Mail, Çinli vatandaşların bu yıl ocak ayında sütyen yüz maskeleri giydiğini bildirmişti. Ancak başkalarına maskelerin nasıl yapılacağını öğreten videolar son zamanlarda sosyal medyada yeniden dolaşmaya başladı.


Bir kadın Facebook'ta sütyen maskesi yaptığı anların videosunu paylaştı ve hızla viral oldu.


Sütyenden maske yapma fikrini komik bulanlar da oldu. Bazı insanlar iri göğüslü kadınların sütyenlerinden yapılan maskelerin tüm yüzünü kapattığını söyledi.

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