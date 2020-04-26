Salgın dünya ekonomisi üzerinde benzeri olmayan etkilere yol açtı. Dünya üzerinde tedarik zincirleri koparken süpermarket raflarındaki ürünlerin fiyatları fırladı. Mevsimlik işçilerin sınırları aşamamasıyla ürünler tarlada çürüyor.

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla dünyayı durduran corona virüs salgını, neredeyse yeryüzünün tamamında ekonomileri de bir çıkmaza soktu.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, corona virüs kaynaklı ekonomik çöküntünün 500 milyon kişiyi yoksullaştırabileceğini bildiriyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi ile Kings College London üniversitesinin araştırmasına atıf yapan kuruluş, küresel yoksulluğun 30 yıl sonra ilk kez artışa geçeceğini açıkladı. Araştırmalara göre, salgın sona erdiği zaman 7.8 milyarlık dünya nüfusunun yarısından yakını yoksulluk içinde yaşıyor olabilir.

Yeni yoksullaşacak kesimin yüzde 40'ının Yakın Asya, Pasifik bölgelerinden olacağı, üçte birinin de Sahraaltı Afrika ve Güney Asya'da olacağı tahmin ediliyor. Ancak kısa vadede bütün dünyayı etkileyecek bir başka sorun var: Tarlalarda kalan ürünler ve yeni ürün ekiminin yapılamaması.

Birçok ülkede tarım ürünleri geride kalan aylarda tarlada çürüdü, halihazırda corona virüs nedeniyle mevsimlik işçiler çoğunlukla sınırları aşamıyor.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, son haftalarda Romanya'dan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti. Söz konusu karelerde havalimanlarında bekleyen mevsimlik işçiler var.

Mevsimlik işçiler Almanya, İngiltere, Yunanistan ve Avusturya gibi ülkelere gidip tarlalardaki hasatları bitirecekler. Özellikle Avrupa ülkelerinde soğan, bezelye, kuşkonmaz ve fasulye gibi ürünleri toplamak üzere binlerce mevsimlik tarım işçisine ihtiyaç var.

BBC, İngiltere'ye Haziran sonuna kadar altı uçakla tarım işçilerinin taşınacağını bildiriyor. İngiltere'deki üreticiler, milyonlarca ton meyve ve sebzenin heba olmaması için bölgesel çapta istihdam kampanyaları düzenleniyor.

Ancak bunların talebi karşılayamayacağından korkuluyor. İngiltere Çiftçiler Sendikası, meyve ve sebze hasadında kullanılmak üzere toplam 70 bin işçiye ihtiyaç olduğunu ve bir 'tarım ordusu' için çağrı yaptıklarını ifade etti.

Fransa'da ise yabancı mevsimlik işçiler gelemeyince 200 bini aşkın işsiz Fransız gönüllü olarak hasat toplamak için başvurdu. Paris yönetimi, 200 binden fazla başvuruyla mevsimlik işçi sıkıntısının aşılacağını söylüyor.

Fransa'ya hasat zamanı özellikle çilek, kuşkonmaz ve domates toplamak üzere İspanya, Portekiz, Fas ve Polonya gibi ülkelerden yaklaşık 200 bin mevsimlik işçi geliyordu.

Yeryüzünün en büyük ekonomisi ABD'de, geçtiğimiz yıllarda her yıl çoğu Meksika'dan olmak üzere 250 bin geçici yabancı tarım işçisi çalışıyordu.

Şu anda hem ABD hem de kuzey komşusu Kanada'da bu yıl sınırların kapatılı tutulması sebze ve meyve hasadını olumsuz yönde etkileyebilir.

Tarım sektörünün 60 bin yabancı işçi çalıştırdığı Kanada'da sınırın kapanması ve uçuşların iptali nedeniyle işçilerin ülkeye girişinin gecikeceği öngörülüyor. Kanada'ya gelmeyi başaran işçiler ise, iki hafta boyunca karantinada tutulacak.







