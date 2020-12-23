Corona virüse karşı akciğerleri güçlendirmenin yolları

Beslenme içeriğiniz kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından zengin olmalıdır. Bu mineraller solunum kaslarının kasılmasında görev alır. Bu yüzden beslenmenizde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlar mutlaka bulunmalıdır.

Karbonhidrat tüketimini sınırlandırın

Karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin fazla tüketimi vücutta karbondioksit miktarını arttırarak akciğere daha fazla yük getirir ve solunum güçlüklerine neden olur. Pilav, makarna, börek, ekmek, kek, poğaça gibi nişastalı ve unlu besinler ile şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.

Zeytinyağ tercih edin

Günlük enerjinin yağdan gelen oranı %30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır. Bu yüzden mutlaka soğuk sıkım zeytinyağı özellikle zeytinyağı, avokado yağı, çörek otu yağı, hindistan cevizi yağı, balık yağları, kabuklu yemişler ve tohum yağları gibi iyi kalite olan fonksiyonel yağları beslenmenizde bulundurmanız önemlidir.

Magnezyum ve kalsiyum takviyesi

Magnezyum ve kalsiyum mineralleri diyafram kaslarının güçlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda akciğer hastalığı olan kişilerde kemik mineral yoğunluğu düşme eğilimindedir. Yerine koymak için kalsiyum, fosfor ve magnezyumdan zengin süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tahılllar gibi besinler tüketilmelidir. Gerektiğinde D ve K vitamini takviyeleri hekim kontrolünde alınmalıdır.

A vitamini içeren besinler tüketin

A vitamini akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurtada bulunur. Karoten olarak bilinen provitamin A; havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde, karalahana, ıspanak, maydanoz, pazı, fesleğen gibi yeşil yapraklı sebzelerde, kayısı, portakal, şeftali ve bunlar gibi sarı-turuncu meyvelerde bulunur

Çinko olmazsa olmaz

Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandıran çinko; yağsız ette, istiridyede, yoğurtta, kabak çekirdeği, susam, yulaf, ceviz, nohut, mercimek ve tam tahıllı ürünlerde bulunur.

Brokoli ve Avokado mutlaka tüketin

Avokado içeriğindeki fligram maddesi sayesinde ve A, C, E, B1, B2 ve magnezyum bakımından zengin olmasıyla akciğer sağlığına iyi gelen diğer besinler arasındadır. Brokoli filizleri sülfüronan bileşeninden oldukça zengindir. Sülfüronan; solunum sistemini destekleyen bir bileşken aynı zamanda çok da kuvvetli bir anti inflamatuardır.

Antioksidan özelliklerinin yanı sıra akciğer sağlığına iyi gelen sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere beslenmenize eklemeniz gereken besinler arasındadır.

İdeal kilonuzu koruyun

Bireyler ideal ağırlıkta olmalı ve bu ağırlığını korumalıdır. Fazla kilo, kalp için fazladan yük demektir. Bu da akciğerin daha fazla oksijen harcamasına yol açar. Fazla kilonun diyaframda oluşturduğu fazla yağlar da akciğerlerin genişlemesini engelleyebilir. Normal kilomum altında olmak da aşırı kilo kadar sıkıntılıdır. Çok zayıf olmak solunum kasları dahil tüm kasları zayıflatır. Ayrıca vücudun enfeksiyonlara karşı dayanma gücünü de azaltır. Fazla kilolu veya çok zayıf olmak zararlı olduğundan ideal kiloya ulaşılmalıdır.

Akciğerleri güçlendiren smothie tarifi

4-5 dal ıspanak

4-5 dal pazı

6-7 dal tere

4-5 yaprak fesleğen

6-7 adet brokoli filizi

1 adet siyah havuç

5-6 dal maydanoz

1 diş sarımsak

Fındık büyüklüğünde zencefil

1/2 çay kaşığı kimyon ve zerdeçal ve kekik

1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği

Yarım limon suyu

Bu malzemeleri bir bardak temiz su ile blendırdan geçirin ve taze taze tüketin.

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