Corona virüse karşı tırnak bakımı nasıl olmalı?

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin tırnaklara ilişkin genel önerisi kısa tutulması gerektiği yönünde. Uzmanlar ayrıca corona virüs salgınının olduğu bu dönemde, tırnakların yenmemesi, çiğnenmemesi ve derilerinin koparılmaması gerektiğini tekrar vurguluyor. Corona virüsün ciltte ve tırnaklarda ne kadar süre yaşadığı bilinmiyor ancak iyi temizlenmeyen uzun tırnakların mikroplara yuva olarak virüsün yayılımını hızlandırdığı biliniyor. Çatlak tırnakların ve çıkmaya başlayan ojelerin arasında mikropların rahatlıkla konakladığı belirtiliyor.

Şimdi tam zamanı

New Yorklu dermatolog Jessica Krant, 'uzun tırnakseverlere' kötü haberi veriyor "En iyi ve en güvenli yol tırnakları kısa, pürüzsüz ve temiz tutmak". Bunun normalde yalnızca sağlık çalışanlarının uyguladığını ancak şu an corona virüs döneminde tırnakları mikroplardan uzun tutmak için tırnakların kısa tutulması gerektiğini belirtiyor. Krant'a göre, tırnak beyazı 1-2 milimetre görünmeli, ve tırnak, tırnak yatağının doğal şekline göre uygun bırakılmalı. Krant, "Kaba kesiklerin ve köşelerin gitmesi için törpülemek de çok önemli. Bu tırnakları daha güçlü hale getirirken temizlenmesi de kolaylaştırıyor" diyor. Öte yandan uzun tırnaklar, hijyen amaçlı takılan eldivenlerin de delinmesine neden oluyor.

Uzun tırnakta ısrarcıysanız

Olive & June isimli tırnak bakımı markasının kurucusu Sarah Gibson Tuttle, törpünüzü her birkaç ayda bir değiştirilmesini ve törpünün metal kısmının en kullanımdan sonra yıkanmasını öneriyor. Tuttle, "Mikroplar her uzunluktaki tırnağın altında yaşayabilir, özellikle de uzun tırnakların. En etkili koruma için tırnakları iyi yıkadığınızdan ve kuruttuğunuzdan emin olmak" diyor. Tuttle ayrıca bir tırnak fırçası ve antibakteriyel sabunla hijyen sağlanabileceğini belirtiyor.

Kısa var, kısa var

Sarah Gibson Tuttle, "Bir kısa, bir de tehlikeli derecede kısa var. Beyaz kısmın tamamını kesmeyin. Bu tırnaklarınızın etini enfeksiyon risklerine açık hale getirir" diyor.

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