Corona virüsten sonra AIDS alarmı!

Güney Kıbrıs´ta dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgının ardından HIV (AİDS) vakalarında rekor artış yaşandığı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi AIDS Destek Hareketi basın sorumlusu Hristos Krasidis, 1986´dan 2018´e kadar 1226 HIV pozitif vaka saptandığını ve bu kişilerin takip altında bulunduğunu belirtti. Özellikle 2018´de 78 pozitif vaka saptandığını, pozitif vaka sayısının 2017´de 85, 2016 ve 2015´te 80 olduğunu ifade eden Krasidis "2019 verilerinde de artış olduğunu biliyoruz ve bu artışın 2018´den çok daha yüksek olması bekleniyor" diye konuştu.

DHA