Charles Lieber kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken corona virüsün yapay ortamda üretildiği iddiaları da her geçen gün konuşulmaya devam ediyor. ABD'de tutuklanan kimyager Charles Lieber'in Çin ile ABD'den habersiz anlaşma yapmak suçundan gözaltına aldığı duyuruldu. Peki Charles Lieber kimdir?

Charles Lieber kimdir sorusu son dönemin en fazla araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak Ocak ayında ABD'de Çin ile devletten habersiz anlaşma yapmak suçları ile gözaltına alınan ABD'li kimayegerin corona virüsü Çin için ürettiği iddiaları da konuşulmaya devam ediyor. Ocak ayından bu yana tutuklu olan kimyagerin 'Çin için "Bin Yetenek Planı'na dahil olması, Wuhan Teknoloji Üniversitesi'nden aldığı iddia edilen ödemeler ve ABD federal makamlarına yalan söylemek'' olduğu kimyagerin tutuklanma sebepleri arasında gösterildi. Peki Charles Lieber kimdir?









Charles Lieber kimdir?

Charles M. Lieber (1959 doğumlu) Amerikalı kimyager ve nanoscience ve nanoteknolojide öncüdür. 2011 yılında Lieber, Thomson Reuters tarafından 2000-2010 yıllarında bilimsel yayınlarının etkisine dayanarak dünyanın önde gelen kimyager olarak seçildi.

Nano ölçekli malzemelerin ve nano aygıtların sentezi, montajı ve karakterizasyonu, nanoelektronik cihazların biyolojide uygulanması ve nanobilim alanındaki birçok lidere mentor olarak katkılarıyla bilinir. Lieber hakemli dergilerde 400'den fazla makale yayınladı ve nanobilim üzerine birçok kitabı düzenledi ve katkıda bulundu. Elli yılı aşkın ABD patenti ve başvurusunun baş mucidi olup, 2001 yılında bilimsel kurucu ortak olarak nanoteknoloji şirketi Nanosys'e ve 2007 yılında Vista Therapeutics'e katıldı. 2012 yılında Lieber Kimya Kurt Ödülü'ne layık görüldü.

28 Ocak 2020'de Lieber, ABD Savunma Bakanlığı'na ve Harvard müfettişlerine Çin'in Bin Yetenek Programına katılımıyla ilgili yanlış beyanda bulunmak suçlamasıyla tutuklandı, ulusal güvenliğe tehdit olarak eleştirilen. Program Çin hükümeti tarafından yabancı bilim insanlarına araştırmalarına erişim için ödeme yapmak üzere oluşturuldu. Ayrıca, evi Federal Soruşturma Bürosu tarafından basıldı.

Eğitim ve araştırma felsefesi

Lieber “çocukluklarının çoğunu stereolar, arabalar ve model uçaklar inşa ederek ve kırarak geçirdi. Bir B.A. aldı Franklin & Marshall College'dan Kimya dalında 1981 yılında onur ile mezun oldu. Nathan Lewis laboratuvarında yüzey kimyası üzerine araştırmalar yürüten Kimya Stanford Üniversitesi'nde doktorasını kazandı, ardından metalloproteinlerde uzun mesafeli elektron transferinde Caltech'te Harry Gray laboratuvarında iki yıl sonra doktora yaptı.

Kendini itiraf eden rekabetçi bir kişi olan Lieber, “işleri hızlı ve - ideal olarak - önce yapma” baskısını hissediyor

Charles Lieber corona virüsü çinliler için mi üretti?

Bu iddialar henüz doğrulanmasa da Ocak ayında gözaltına alınan Lieber'ın Çin Wuhan Teknoloji Üniversitesi ile gizli yürüttüğü çalışmaların hedefteki isim olarak öne çıkmasını sağlıyor.

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