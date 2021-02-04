Çorti turşusu nasıl kurulur? Çorti turşusu tarifi
Muş yöresine ait en bilindik lezzetlerden birisi olan çorti turşusu evde hazırlayabileceğiniz yöresel bir lezzet. Yöresel lezzet hayranları çorti turşusu nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz çorti turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
04 Şubat 2021, Perşembe 12:33 Son Güncelleme:
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Çok iyi bir probiyotik kaynağı olan çorti turşusu 3 farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İçmelik, köftelik veya tandırda kemikle birlikte pişirilebiliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için çorti turşusu tarifi arıyor ya da çorti turşusu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çorti turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Çorti turşusu tarifi
Çorti turşusu malzemeleri
- 1 adet beyaz lahana
- 1 avuç nohut
- 1 çay bardağı kaya tuzu
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 dilim ekşi mayalı ekmek
- Ilık su
Lahanaları minik minik doğrayın. Ekmeği ve nohutları temiz bir tülbentten yaptığınız bir keseye koyun. Keseyi kavanozun dibine yerleştirin. Üzerine lahanaları doldurun. Ilık suya tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Suyu kavanoza ekleyin. Ağzını sıkıca kapatıp sıcak durması için etrafını bir sofra örtüsüyle sarın. 1 hafta mayalandırdıktan sonra tüketebilirsiniz.
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