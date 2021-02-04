Çorti turşusu nasıl kurulur? Çorti turşusu tarifi

Çok iyi bir probiyotik kaynağı olan çorti turşusu 3 farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İçmelik, köftelik veya tandırda kemikle birlikte pişirilebiliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için çorti turşusu tarifi arıyor ya da çorti turşusu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çorti turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Çorti turşusu tarifi

Çorti turşusu malzemeleri

1 adet beyaz lahana

1 avuç nohut

1 çay bardağı kaya tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 dilim ekşi mayalı ekmek

Ilık su

Çorti turşusu yapılışı

Lahanaları minik minik doğrayın. Ekmeği ve nohutları temiz bir tülbentten yaptığınız bir keseye koyun. Keseyi kavanozun dibine yerleştirin. Üzerine lahanaları doldurun. Ilık suya tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Suyu kavanoza ekleyin. Ağzını sıkıca kapatıp sıcak durması için etrafını bir sofra örtüsüyle sarın. 1 hafta mayalandırdıktan sonra tüketebilirsiniz.



