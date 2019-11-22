Cristiano Ronaldo, Atalanta maçında kadroda yok

Cristiano Ronaldo milli takımda dizinden sakatlanmıştı. Juventus'un Atalanta ile oynayacağı maçın kadrosunda olmayacağı açıklanan Ronaldo dinlendirilecek.

Önceki lig maçında oyundan alındığı için teknik direktör Sarri ile ikinci kez tartışan Ronaldo, Juventus'ta huzursuzluk yaratmıştı.

Sarri ise Ronaldo'nun Atalanta maçı kadrosunda olmamasıyla ilgili, "Ronaldo hakkında açıklığa kavuşturmamız gereken herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor" dedi.

"Tek sebep sakatlık"

Juvnetus cephesi, Ronaldo ile Sarri arasındaki 'oyundan erken çıkarma' gerginliğinin bu kararla bir ilgili olmadığını söylüyor. Ronaldo'nun ise sadece 1 hafta önce milli maçta oynamasına rağmen bu maçta kadroda olmaması akılları karıştırdı.