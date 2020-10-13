Cristiano Ronaldo corona virüse yakalandı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo, koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor" denildi. Portekizli yıldıza ikinci testin yapıldığı ve sonucunun beklendiği de belirtildi.