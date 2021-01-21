Futbol Cristiano Ronaldo, Josef Bican'ı geçerek tarihin en golcüsü oldu

Cristiano Ronaldo, Josef Bican'ı geçerek tarihin en golcüsü oldu

Futbol

Cristiano Ronaldo, Josef Bican'ı geçerek tarihin en golcüsü oldu

Cristiano Ronaldo artık tarihin en golcü oyuncusu. Dün akşamki Napoli maçonda kariyerinin 760. golünü atan Ronaldo, Çekyalı efsane Josef Bican'ı geçerek zirveye oturdu.

21 Ocak 2021, Perşembe 10:57 Son Güncelleme:
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Futbol tarihinin en golcü oyuncusu 759 golle Josef Bican'dı. Bican'a şimdiye dek en çok yaklaşan isimler ise Romario, Pele, Ronaldo ve Messi olmuştu.

Ronaldo, dün akşam itibarıyla Josef Bican'ı geçerek tarihin en golcü oyuncusu oldu.

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Ronaldo'nun ardından aktif oyuncular arasında buna en yakın isim 719 gollü Lionel Messi.

İşte dünyanın en golcü oyuncuları

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