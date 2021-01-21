Futbol tarihinin en golcü oyuncusu 759 golle Josef Bican'dı. Bican'a şimdiye dek en çok yaklaşan isimler ise Romario, Pele, Ronaldo ve Messi olmuştu.

Ronaldo, dün akşam itibarıyla Josef Bican'ı geçerek tarihin en golcü oyuncusu oldu.

Ronaldo'nun ardından aktif oyuncular arasında buna en yakın isim 719 gollü Lionel Messi.

İşte dünyanın en golcü oyuncuları