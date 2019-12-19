Cristiano Ronaldo Sampdoria semalarında görüldü

Cristiano Ronaldo bu sene Juventus'ta önceki senelerdeki kadar çok gol atamadı. Standart bir futbolcuyla karşılaştırıldığında yine müthiş bir sezon geçiren Ronaldo, kendisiyle karşılaştırıldığında ise önceki senelerdeki Ronaldo'nun altında kaldı.

Normalde tıpkı Messi gibi oynadığı maç sayısından daha fazla gol atmasıyla bilinen Ronaldo, bu sene 20 maçta 12 gol 1 asistle oynuyor.

"Acaba Ronaldo bile yavaş yavaş yaşa mı takılıyor?" soruları sorulurken Portekizli yıldız, Sampdoria'ya attığı kafa golüyle 34 yaşında bile hala insanüstü bir fizik durumuna sahip olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz sezonun sonunda da Ronaldo'nun biyolojik yaşı 20 olarak açıklanmıştı.

Ronaldo'nun Sampdoria maçında attığı insanüstü kafa golünde yerden tam 71 santimetre yukarı zıpladığı, 1,86'lık boyuyla birleşince de toplamda 2,57 metre yüksekliğe ulaştığı ölçüldü. Ronaldo o kadar yüksekten yere düştü ki, düşerken dengesiz bir şekilde yere kondu ve biraz da saçı başı dağıldı.



