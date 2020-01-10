İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Cenk Tosun transferini resmen açıkladı. İngiliz temsilcisi açıklamasında Türkçe olarak "Hoş geldin Cenk!" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek. Crystal Palace sezon sonunda 20 milyon euro ödeyerek oyuncuyu satın alabilecek.

Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Steve Parish, "Sezon sonuna kadar Cenk’i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Cenk, golcü olarak kendini kanıtlamış ve uzun zamandır beğendimiz bir oyuncu. Kendisine hoşgeldin diyorum" açıklamasını yaptı.





Roy Hodgson: Cenk'in gelmesinden dolayı çok mutluyum

Crystal Palace'ın 72 yaşındaki teknik direktörü Roy Hodgson ise milli oyuncu ile ilgili olarak, "Cenk, bizim kulübümüz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Bizimle birlikte olmasından ve kadroya kalite katacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Yarınki maçın (Arsenal) kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Everton kulübüne bu transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. 8 tane oyuncumuz eksik olduğu için bu transferin zamanında gerçekleşmesi önemliydi" şeklinde konuştu.

Bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıkan Tosun, 1 gol atıp 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Cenk Tosun, Crystal Palace’de 20 numaralı formayı giyecek. Satın alma opsiyonu ise 20 milyon euro olacak.