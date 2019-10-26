Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler temizlenmezse biz temizleyeceğiz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Özel video hazırlandı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe üyeliğinin 25. yılı olması dolayısıyla katılacağı toplantıda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarından satır başları şöyle:

Sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. Sınırlarımızdan ülkemize gelen terör tehdidini yok etmeye çalışıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık. 150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız.

"YPG'yi temizledik dediler, temizleyememişler"

ABD, "YPG'yi temizledik" dedi ama temizlenmemiş. 120 saatin sonunda bize terörden temizlediklerine yönelik yazı gönderdiler ama temizleyememişler. Şimdi Rusya ile de anlaşma yaptık. Türkiye terör örgütünü ezip geçecek güce sahiptir.

Şimdi "Size silah vermeyeceğiz" dediler, vermeyin kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. İçeride ve dışarıdaki bu hareketlerimizin altında imkanlarımız çoğaldı. Ne yaparsanız yapın bizi sindiremezsiniz. Biz daha çok güçleneceğiz.

"Bunlar yalancı, dürüst değiller"

Bunlar çok da yalancı onu da söyleyeyim, dürüst değiller. AB bize "3,3 milyar euro mülteciler için destek vereceğiz" dedi, vermediler. Biz 40 milyar euro harcadık. "Bize projelerinize bakacağız" diyorlar, ne projesi? Biz işi bitirmişiz. Hep yalan, doğru konuşmuyorlar. Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı ile yapıp, bunu dünyaya göstereceğiz. Mültecileri ülkelerine geri döndüremezsek kapıları açmak zorundayız.

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