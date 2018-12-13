Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çipli kimlik müjdesi

İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kimliklerle ilgili müjdeyi de verdi

13 Aralık 2018, Perşembe 15:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çipli kimlik müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye vatandaşlarının tamamının kullanacağı çipli yeni kimliklerle ilgili çok önemli bir müjde verdi. Erdoğan, "Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz" dedi.

10 GÜNE İNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladığı törende, "Yeni randevu sistemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'tan 10 güne indiriyoruz" dedi.


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