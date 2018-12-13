Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye vatandaşlarının tamamının kullanacağı çipli yeni kimliklerle ilgili çok önemli bir müjde verdi. Erdoğan, "Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz" dedi.

10 GÜNE İNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladığı törende, "Yeni randevu sistemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'tan 10 güne indiriyoruz" dedi.



