Dün eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu ile ilgili olarak olumsuz bir durum olmadığı belirterek, "Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın paylaşımı:









İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı! Peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi



