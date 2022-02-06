Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." dedi.

06 Şubat 2022, Pazar 12:52 Son Güncelleme:
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Dün eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu ile ilgili olarak olumsuz bir durum olmadığı belirterek, "Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın paylaşımı:



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