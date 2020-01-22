Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Toprak Dede" için taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla Karaca'nın yakınlarını telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca (97) yaşında İstanbul’da vefat etmişti.
Gülseli KENARLI - İstanbul DHA
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