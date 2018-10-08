Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TUSAŞ'ın test pilotları tarafından uçurulan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un, kasımın ilk haftasında İzmir Çiğli'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarıyla ilk uçuşunu yapacağını söyledi.

"NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımıza, liderimize verdiği sözün altını dolduran bir ekiple buradayız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. TUSAŞ çalışanlarının, mühendislerinin sadece sayılarıyla değil kalite ve özgünlükleriyle bütün dünyada sözünü ettireceğine, marka olacağına ve olmaya da başladığına şahitlik ediyoruz. "Sadece Türkiye semalarında değil, onun ötesinde birçok ülkenin semasında sizin emeğinizi, göz nurunuzu, alın terinizi göreceğiz."