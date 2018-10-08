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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay müjdeyi verdi: Hürkuş'ta yeni dönem başlıyor

Milli uçak Hürkuş'la ile ilgili önemli gelişmeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı. Oktay'ın verdiği bilgiye göre, Hürkuş kasımın ilk haftasında İzmir Çiğli'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarıyla ilk uçuşunu yapacak

08 Ekim 2018, Pazartesi 09:26
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TUSAŞ'ın test pilotları tarafından uçurulan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un, kasımın ilk haftasında İzmir Çiğli'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarıyla ilk uçuşunu yapacağını söyledi.

"NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımıza, liderimize verdiği sözün altını dolduran bir ekiple buradayız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. TUSAŞ çalışanlarının, mühendislerinin sadece sayılarıyla değil kalite ve özgünlükleriyle bütün dünyada sözünü ettireceğine, marka olacağına ve olmaya da başladığına şahitlik ediyoruz. "Sadece Türkiye semalarında değil, onun ötesinde birçok ülkenin semasında sizin emeğinizi, göz nurunuzu, alın terinizi göreceğiz."

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