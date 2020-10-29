Kültür & Sanat Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Kültür & Sanat

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı.

29 Ekim 2020, Perşembe 21:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma tamamlandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

Kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim, müzik alanında da Özdemir Erdoğan ödüle layık bulundu.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, gelecek günlerde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

Bakan Ersoy'dan tebrik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenleri tebrik etti.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen Sadettin Ökten, İsmail Kara, İbrahim Tenekeci, Derviş Zaim, Özdemir Erdoğan, Mehmet Çebi ve Necmeddin Okyay'ı tebrik ediyor, ülkemize verdikleri katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.


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