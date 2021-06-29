Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası tarihine geçti

Dün akşam oynanan ve normal süresi 3-3, uzatmaları ise İspanya'nın 5-3'lük üstünlüğüyle biten Hırvatistan-İspanya maçını Cüneyt Çakır yönetmişti.

Çakır bu turnuvadaki 3'üncü, totalde ise 9'uncu Avrupa Şampiyonası maçını yönetti. Bir önceki maçında Ander Frisk'in 8 maçlık rekorunu egale eden Çakır, o rekoru kırarak kariyerine "En çok Avrupa Şampiyonası maçı yönetmiş hakem" unvanını ekledi.

Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok maça çıkan hakemler

Cüneyt Çakır - 9

Anders Frisk - 8

Björn Kuipers - 7

Çakır'ın yönettiği tüm maçlar:

Euro 2012

Ukrayna 2-1 İsveç (Grup maçı)

İtalya 2-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

Portekiz 2-4 pen İspanya (Yarı final)

Euro 2016

Portekiz 1-1 İzlanda (Grup maçı)

Belçika 3-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

İtalya 2-0 İspanya (Son 16 turu)

Euro 2020