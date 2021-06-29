Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
EURO 2020'de 3. defa görev alan Cüneyt Çakır, kariyerinin 9. Avrupa Şampiyonası maçını yönetmiş oldu. Çakır bu istatistikle Avrupa Şampiyonası'nda en çok maç yöneten hakem unvanını eline geçirdi. Türkiye'nin elenmesinin ardından ise Cüneyt Çakır'a yarı final ve final yolu da açılmış oldu.
29 Haziran 2021, Salı 07:20 Son Güncelleme:
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Dün akşam oynanan ve normal süresi 3-3, uzatmaları ise İspanya'nın 5-3'lük üstünlüğüyle biten Hırvatistan-İspanya maçını Cüneyt Çakır yönetmişti.
Çakır bu turnuvadaki 3'üncü, totalde ise 9'uncu Avrupa Şampiyonası maçını yönetti. Bir önceki maçında Ander Frisk'in 8 maçlık rekorunu egale eden Çakır, o rekoru kırarak kariyerine "En çok Avrupa Şampiyonası maçı yönetmiş hakem" unvanını ekledi.
Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok maça çıkan hakemler
- Cüneyt Çakır - 9
- Anders Frisk - 8
- Björn Kuipers - 7
Çakır'ın yönettiği tüm maçlar:
Euro 2012
- Ukrayna 2-1 İsveç (Grup maçı)
- İtalya 2-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)
- Portekiz 2-4 pen İspanya (Yarı final)
Euro 2016
- Portekiz 1-1 İzlanda (Grup maçı)
- Belçika 3-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)
- İtalya 2-0 İspanya (Son 16 turu)
- Macaristan 0-3 Portekiz (Grup maçı)
- Ukrayna 0-1 Avusturya (Grup maçı)
- Hırvatistan - İspanya (Son 16 turu)