Cüneyt Çakır için EURO 2020 bitti! Finalin hakemi...

EURO 2020'de yarı final ve final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA, yarı finallerde Felix Brych ve Danny Makkelie ile finalde ise Björn Kuipers'i görevlendirdi.

Son büyük turnuvasını geçiren Hollandalı hakem Björn Kuipers, finalle veda edecek.

Cüneyt Çakır ve ekibi ise yarı final ya da finalde görev alamadı ve turnuva onlar için bitti.

Çakır, EURO 2020'de yönettiği 3 maçla toplamda 9 maça ulaşarak Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok maç yöneten hakemi olmuştu.



