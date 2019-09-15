UEFA, Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi'nde görevlendirdi. Chelsea'nin Valencia'yı Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda konuk edeceği maç Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak.

Çakır, şimdiye dek 45 Şampiyonlar Ligi maçı yönetti. 45 maçta 176 sarı kart, 3'ü direkt olmak üzere 8 de kırmızı kart çıkarttı.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Ali Palabıyık görev alacak.