Ergenlik Çürük sorunu nasıl engellenir?

Çürük sorunu nasıl engellenir?

Ergenlik

Çürük sorunu nasıl engellenir?

Yapılan araştırmalar, ebeveynlerin birçoğunun diş fırçalamanın üç yaşından önce gereksiz olduğuna inandığını göstermektedir. Esasında çürükleri önlemeye doğumdan itibaren başlamak ve ilk diş çıkar çıkmaz günde iki kez fırçalama alışkanlığını edindirmek gerekmektedir. Dr. Gilman Yücel konu hakkında açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
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 Kötü ağız sağlığı dişeti iltihabına, diş kaybına ve genel sağlığın bozulmasına yol açarken, sağlıklı bir gülümseme çocukların özgüvenine ve gelecek başarısına ciddi katkılar sunmaktadır.


 Bunun yanında, süt dişlerinin zamanından önce dökülmesi konuşma bozukluklarına ve kalıcı dişlerin çapraşık çıkmasına sebep olabilmektedir. Enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak çürük dişler son derece maliyetli tedaviler gerektiren kemik kaybına dahi yol açabilir. Çürük diş olağan süreçte kendiliğinden dökülse dahi, çürüğe yol açan bakteriler ağız içinde kalarak kalıcı dişleri etkilemekte, hatta vücuda yayılarak kalp hastalıkları, diyabet, inme ve bazı kanser türlerine sebep olabilmektedir. Önleyici tedaviyle çocukların daha iyi, daha mutlu olana odaklanmalarına ve kendilerini keşfederek geleceklerini rahatça planlamalarına yardımcı olabilirsiniz. Ebeveynler olarak, çürük dişleri değil, sağlıklı ağız hijyeni alışkanlıklarını ve temiz dişleri normal kabul etmeliyiz

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