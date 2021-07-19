Çürük sorunu nasıl engellenir?

Kötü ağız sağlığı dişeti iltihabına, diş kaybına ve genel sağlığın bozulmasına yol açarken, sağlıklı bir gülümseme çocukların özgüvenine ve gelecek başarısına ciddi katkılar sunmaktadır. Bunun yanında, süt dişlerinin zamanından önce dökülmesi konuşma bozukluklarına ve kalıcı dişlerin çapraşık çıkmasına sebep olabilmektedir. Enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak çürük dişler son derece maliyetli tedaviler gerektiren kemik kaybına dahi yol açabilir. Çürük diş olağan süreçte kendiliğinden dökülse dahi, çürüğe yol açan bakteriler ağız içinde kalarak kalıcı dişleri etkilemekte, hatta vücuda yayılarak kalp hastalıkları, diyabet, inme ve bazı kanser türlerine sebep olabilmektedir. Önleyici tedaviyle çocukların daha iyi, daha mutlu olana odaklanmalarına ve kendilerini keşfederek geleceklerini rahatça planlamalarına yardımcı olabilirsiniz. Ebeveynler olarak, çürük dişleri değil, sağlıklı ağız hijyeni alışkanlıklarını ve temiz dişleri normal kabul etmeliyiz!